https://ria.ru/20230410/kiev-1864172561.html
Мужчину, обстрелявшего магазин в Киеве, задержали
Мужчину, обстрелявшего магазин в Киеве, задержали - РИА Новости, 10.04.2023
Мужчину, обстрелявшего магазин в Киеве, задержали
Мужчину, который в Киеве обстрелял магазин из автомата, задержали, сообщило в понедельник украинское издание "Вести". РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:03
2023-04-10T11:03
2023-04-10T11:03
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мужчину, который в Киеве обстрелял магазин из автомата, задержали, сообщило в понедельник украинское издание "Вести". Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что неизвестный в субботу в Киеве обстрелял магазин из автомата Калашникова. Согласно записям видеокамер, житель украинской столицы перед тем как открыть огонь из автомата, вступил в словесную перепалку с другим мужчиной. После этого он с криком "дал" несколько очередей по зданию и ушел в неизвестном направлении. "Стрелком оказался местный житель по фамилии Соловьев, 1973 года рождения. Во время обыска по месту жительства, у него изъяли охотничий карабин и 31 патрон к нему", - сообщило издание со ссылкой на источники в национальной полиции Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Мужчину, обстрелявшего магазин в Киеве, задержали
Мужчину, открывшего огонь из автомата по магазину в Киеве, задержали