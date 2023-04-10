https://ria.ru/20230410/kiev-1864172561.html

Мужчину, обстрелявшего магазин в Киеве, задержали

Мужчину, обстрелявшего магазин в Киеве, задержали - РИА Новости, 10.04.2023

Мужчину, обстрелявшего магазин в Киеве, задержали

Мужчину, который в Киеве обстрелял магазин из автомата, задержали, сообщило в понедельник украинское издание "Вести". РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:03

2023-04-10T11:03

2023-04-10T11:03

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мужчину, который в Киеве обстрелял магазин из автомата, задержали, сообщило в понедельник украинское издание "Вести". Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что неизвестный в субботу в Киеве обстрелял магазин из автомата Калашникова. Согласно записям видеокамер, житель украинской столицы перед тем как открыть огонь из автомата, вступил в словесную перепалку с другим мужчиной. После этого он с криком "дал" несколько очередей по зданию и ушел в неизвестном направлении. "Стрелком оказался местный житель по фамилии Соловьев, 1973 года рождения. Во время обыска по месту жительства, у него изъяли охотничий карабин и 31 патрон к нему", - сообщило издание со ссылкой на источники в национальной полиции Украины.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина