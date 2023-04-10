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В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 10.04.2023 (обновлено: 14:28 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/kherson-1864251692.html
В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ
В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023
В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ
Российские военные в ДНР и Херсонской области поразили пункты управления двух украинских бригад территориальной обороны, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:18
2023-04-10T14:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
россия
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Херсонской области поразили пункты управления двух украинских бригад территориальной обороны, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки российские военные нанесли поражение 102 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html
донецкая народная республика
херсонская область
россия
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донецкая народная республика, херсонская область , россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Россия, В мире
В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ

Минобороны: в ДНР и Херсонской области поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Херсонской области поразили пункты управления двух украинских бригад территориальной обороны, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего за сутки российские военные нанесли поражение 102 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах, отмечает Минобороны РФ.
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