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В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ
В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023
В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ
Российские военные в ДНР и Херсонской области поразили пункты управления двух украинских бригад территориальной обороны, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:18
2023-04-10T14:18
2023-04-10T14:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Херсонской области поразили пункты управления двух украинских бригад территориальной обороны, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки российские военные нанесли поражение 102 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, херсонская область , россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Россия, В мире
В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ
Минобороны: в ДНР и Херсонской области поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ