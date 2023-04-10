https://ria.ru/20230410/kherson-1864251692.html

В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ

В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ - РИА Новости, 10.04.2023

В ДНР и под Херсоном поразили пункты управления бригад теробороны ВСУ

Российские военные в ДНР и Херсонской области поразили пункты управления двух украинских бригад территориальной обороны, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:18

2023-04-10T14:18

2023-04-10T14:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

россия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Херсонской области поразили пункты управления двух украинских бригад территориальной обороны, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки российские военные нанесли поражение 102 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, херсонская область , россия, в мире