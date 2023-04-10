https://ria.ru/20230410/kallas-1864334844.html

Премьер Эстонии заявила об уходе в отставку

Премьер Эстонии заявила об уходе в отставку - РИА Новости, 10.04.2023

Премьер Эстонии заявила об уходе в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник заявила об уходе в отставку после прошедших в марте парламентских выборов и готовится возглавить новое... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:19

2023-04-10T19:19

2023-04-10T19:24

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эстония

кая каллас

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник заявила об уходе в отставку после прошедших в марте парламентских выборов и готовится возглавить новое правительство. Согласно подписанному в понедельник коалиционному договору, Каллас станет премьером нового правительства. Реформистская партия под руководством Каи Каллас уверенно победила на прошедших 5 марта парламентских выборах в Эстонии, получив 37 мест в 101-местном парламенте. Реформисты пригласили в новую правящую коалицию Социал-демократическую партию (9 мандатов) и партию "Эстония 200" (14 мандатов). Коалиция будет иметь 60 мест в новом парламенте. В состав нового правительства войдут 13 министров вместо нынешних 15. Премьером вновь станет Кая Каллас. Министерские посты будут распределены пропорционально. Реформистская партия, кроме должности премьера, получит шесть мест в правительстве. Социал-демократы и "Эстония 200" - по три министерских портфеля, отмечается в коалиционном договоре. Под руководством реформистов будут министерства обороны, финансов, юстиции, климата, культуры, а также социальной защиты. Социал-демократы возглавят МВД, министерство регионального развития и министерство здоровья. Партия "Эстония 200" получит посты глав МИД, министерства образования, а также министерства экономики и инфотехнологий.

https://ria.ru/20230408/sanktsii-1863992149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эстония, кая каллас