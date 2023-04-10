https://ria.ru/20230410/kallas-1864334844.html
Премьер Эстонии заявила об уходе в отставку
Премьер Эстонии заявила об уходе в отставку - РИА Новости, 10.04.2023
Премьер Эстонии заявила об уходе в отставку
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник заявила об уходе в отставку после прошедших в марте парламентских выборов и готовится возглавить новое... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:19
2023-04-10T19:19
2023-04-10T19:24
в мире
эстония
кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник заявила об уходе в отставку после прошедших в марте парламентских выборов и готовится возглавить новое правительство. Согласно подписанному в понедельник коалиционному договору, Каллас станет премьером нового правительства. Реформистская партия под руководством Каи Каллас уверенно победила на прошедших 5 марта парламентских выборах в Эстонии, получив 37 мест в 101-местном парламенте. Реформисты пригласили в новую правящую коалицию Социал-демократическую партию (9 мандатов) и партию "Эстония 200" (14 мандатов). Коалиция будет иметь 60 мест в новом парламенте. В состав нового правительства войдут 13 министров вместо нынешних 15. Премьером вновь станет Кая Каллас. Министерские посты будут распределены пропорционально. Реформистская партия, кроме должности премьера, получит шесть мест в правительстве. Социал-демократы и "Эстония 200" - по три министерских портфеля, отмечается в коалиционном договоре. Под руководством реформистов будут министерства обороны, финансов, юстиции, климата, культуры, а также социальной защиты. Социал-демократы возглавят МВД, министерство регионального развития и министерство здоровья. Партия "Эстония 200" получит посты глав МИД, министерства образования, а также министерства экономики и инфотехнологий.
https://ria.ru/20230408/sanktsii-1863992149.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, кая каллас
В мире, Эстония, Кая Каллас
Премьер Эстонии заявила об уходе в отставку
Премьер-министр Эстонии Каллас уходит в отставку, чтобы вновь возглавить правительство
ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник заявила об уходе в отставку после прошедших в марте парламентских выборов и готовится возглавить новое правительство.
«
"Кая Каллас заявила об отставке, выступая на первом заседании нового состава парламента. В отставку также уходит и возглавляемое ей правительство", - говорится в сообщении пресс-службы высшего законодательного органа балтийской республики.
Согласно подписанному в понедельник коалиционному договору, Каллас станет премьером нового правительства.
Реформистская партия под руководством Каи Каллас уверенно победила на прошедших 5 марта парламентских выборах в Эстонии, получив 37 мест в 101-местном парламенте. Реформисты пригласили в новую правящую коалицию Социал-демократическую партию (9 мандатов) и партию "Эстония 200" (14 мандатов). Коалиция будет иметь 60 мест в новом парламенте.
В состав нового правительства войдут 13 министров вместо нынешних 15. Премьером вновь станет Кая Каллас. Министерские посты будут распределены пропорционально. Реформистская партия, кроме должности премьера, получит шесть мест в правительстве. Социал-демократы и "Эстония 200" - по три министерских портфеля, отмечается в коалиционном договоре.
Под руководством реформистов будут министерства обороны, финансов, юстиции, климата, культуры, а также социальной защиты. Социал-демократы возглавят МВД, министерство регионального развития и министерство здоровья. Партия "Эстония 200" получит посты глав МИД, министерства образования, а также министерства экономики и инфотехнологий.
Новое правительство Эстонии выступит за ужесточение санкций против России