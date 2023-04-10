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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч - РИА Новости, 11.04.2023
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23:30 10.04.2023 (обновлено: 00:34 11.04.2023)
https://ria.ru/20230410/izverzhenie-1864359179.html
На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч
На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч - РИА Новости, 11.04.2023
На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч
Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад, сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-10T23:30
2023-04-11T00:34
происшествия
шивелуч
камчатка
олег бондаренко
усть-камчатский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад, сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. "В 06:31 произошло извержение вулкана Шивелуч! При пеплопаде оставайтесь дома, пользуйтесь масками", — написал Бондаренко в своем телеграм-канале.Небо над несколькими поселками Усть-Камчатского района на Камчатке заволокло облаком пепла.Бондаренко рассказал, что из-за электростатического напряжения в пепловом облаке гремит гром. В Ключах и селе Майском начался пеплопад.Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча.
https://ria.ru/20230408/vulkan-1863952063.html
шивелуч
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происшествия, шивелуч, камчатка, олег бондаренко, усть-камчатский район
Происшествия, Шивелуч, Камчатка, Олег Бондаренко, Усть-Камчатский район
На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, начался пеплопад

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч
Выброс пепла на вулкане Шивелуч - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Выброс пепла на вулкане Шивелуч. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад, сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.
"В 06:31 произошло извержение вулкана Шивелуч! При пеплопаде оставайтесь дома, пользуйтесь масками", — написал Бондаренко в своем телеграм-канале.
Небо над несколькими поселками Усть-Камчатского района на Камчатке заволокло облаком пепла.
«
"Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана, в том числе над поселком Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, заволокло пепловой тучей", - добавил глава района.
Бондаренко рассказал, что из-за электростатического напряжения в пепловом облаке гремит гром. В Ключах и селе Майском начался пеплопад.
Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча.
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ПроисшествияШивелучКамчаткаОлег БондаренкоУсть-Камчатский район
 
 
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