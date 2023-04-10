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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч - РИА Новости, 11.04.2023

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад, сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-10T23:30

2023-04-10T23:30

2023-04-11T00:34

происшествия

шивелуч

камчатка

олег бондаренко

усть-камчатский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад, сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. "В 06:31 произошло извержение вулкана Шивелуч! При пеплопаде оставайтесь дома, пользуйтесь масками", — написал Бондаренко в своем телеграм-канале.Небо над несколькими поселками Усть-Камчатского района на Камчатке заволокло облаком пепла.Бондаренко рассказал, что из-за электростатического напряжения в пепловом облаке гремит гром. В Ключах и селе Майском начался пеплопад.Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча.

https://ria.ru/20230408/vulkan-1863952063.html

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

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происшествия, шивелуч, камчатка, олег бондаренко, усть-камчатский район