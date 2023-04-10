https://ria.ru/20230410/golosovanie-1864254446.html

Почти 770 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"

Почти 770 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!" - РИА Новости, 10.04.2023

Почти 770 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"

Около 770 тысяч человек приняли участие в голосовании в рамках проекта "Вам решать!", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:28

2023-04-10T14:28

2023-04-10T14:28

нижегородская область

нижегородская область

чкаловск

арзамас

глеб никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781733971_56:0:3016:1665_1920x0_80_0_0_b3fbfe7d422ca1a7b304752ac29d0387.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Около 770 тысяч человек приняли участие в голосовании в рамках проекта "Вам решать!", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Голосование за инициативы жителей Нижегородской области в рамках проекта "Вам решать!" завершилось 7 апреля. В рейтинге направлений самыми популярными среди жителей стали "Наши дороги", "Наша инфраструктура", "Все лучшее - детям". "Участие в голосовании приняло рекордное число жителей - почти 770 тысяч человек. Спасибо каждому, кто проголосовал. Отдельная благодарность тем, кто агитировал за свои проекты, формировал группы поддержки. В этом году я принял решение о двукратном увеличении финансирования - до 1,2 миллиарда рублей. Нам крайне важно поддерживать именно те проекты, которые активно предлагают жители. Считаю, что именно так власть и должна действовать. Конкурсной комиссии предстоит отобрать проекты-победители, которые будут реализованы уже в этом году", - приводятся в сообщении слова Никитина. Лидерами голосования по абсолютному количеству голосов среди муниципалитетов стали Городецкий муниципальный округ – 41 607, Богородский округ – 36 367, Дзержинск – 33 547, Чкаловск – 33 129, Арзамас – 28 101. В Нижнем Новгороде тройка районов-лидеров выглядит так: Автозаводский район - 23 926 голосов, Сормовский – 18 907, Канавинский – 16 495. "Активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов. Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании заданных критериев до 1 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230405/skorye-1863339481.html

нижегородская область

чкаловск

арзамас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, чкаловск, арзамас, глеб никитин