https://ria.ru/20230410/golosovanie-1864254446.html
Почти 770 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"
Почти 770 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!" - РИА Новости, 10.04.2023
Почти 770 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"
Около 770 тысяч человек приняли участие в голосовании в рамках проекта "Вам решать!", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:28
2023-04-10T14:28
2023-04-10T14:28
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Около 770 тысяч человек приняли участие в голосовании в рамках проекта "Вам решать!", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Голосование за инициативы жителей Нижегородской области в рамках проекта "Вам решать!" завершилось 7 апреля. В рейтинге направлений самыми популярными среди жителей стали "Наши дороги", "Наша инфраструктура", "Все лучшее - детям". "Участие в голосовании приняло рекордное число жителей - почти 770 тысяч человек. Спасибо каждому, кто проголосовал. Отдельная благодарность тем, кто агитировал за свои проекты, формировал группы поддержки. В этом году я принял решение о двукратном увеличении финансирования - до 1,2 миллиарда рублей. Нам крайне важно поддерживать именно те проекты, которые активно предлагают жители. Считаю, что именно так власть и должна действовать. Конкурсной комиссии предстоит отобрать проекты-победители, которые будут реализованы уже в этом году", - приводятся в сообщении слова Никитина. Лидерами голосования по абсолютному количеству голосов среди муниципалитетов стали Городецкий муниципальный округ – 41 607, Богородский округ – 36 367, Дзержинск – 33 547, Чкаловск – 33 129, Арзамас – 28 101. В Нижнем Новгороде тройка районов-лидеров выглядит так: Автозаводский район - 23 926 голосов, Сормовский – 18 907, Канавинский – 16 495. "Активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов. Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании заданных критериев до 1 мая 2023 года", - говорится в сообщении.
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нижегородская область, чкаловск, арзамас, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Чкаловск, Арзамас, Глеб Никитин
Почти 770 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"
Почти 770 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты инициатив "Вам решать!"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Около 770 тысяч человек приняли участие в голосовании в рамках проекта "Вам решать!", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Голосование за инициативы жителей Нижегородской области в рамках проекта "Вам решать!" завершилось 7 апреля. В рейтинге направлений самыми популярными среди жителей стали "Наши дороги", "Наша инфраструктура", "Все лучшее - детям".
"Участие в голосовании приняло рекордное число жителей - почти 770 тысяч человек. Спасибо каждому, кто проголосовал. Отдельная благодарность тем, кто агитировал за свои проекты, формировал группы поддержки. В этом году я принял решение о двукратном увеличении финансирования - до 1,2 миллиарда рублей. Нам крайне важно поддерживать именно те проекты, которые активно предлагают жители. Считаю, что именно так власть и должна действовать. Конкурсной комиссии предстоит отобрать проекты-победители, которые будут реализованы уже в этом году", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Лидерами голосования по абсолютному количеству голосов среди муниципалитетов стали Городецкий муниципальный округ – 41 607, Богородский округ – 36 367, Дзержинск – 33 547, Чкаловск
– 33 129, Арзамас
– 28 101. В Нижнем Новгороде
тройка районов-лидеров выглядит так: Автозаводский район - 23 926 голосов, Сормовский – 18 907, Канавинский – 16 495.
"Активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов. Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании заданных критериев до 1 мая 2023 года", - говорится в сообщении.
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