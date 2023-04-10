https://ria.ru/20230410/galyaviev-1864234191.html

Приговор Галявиеву огласят 13 апреля

Приговор Галявиеву огласят 13 апреля - РИА Новости, 10.04.2023

Приговор Галявиеву огласят 13 апреля

Приговор обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву будет оглашен 13 апреля, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:28

2023-04-10T13:28

2023-04-10T13:41

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Приговор обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву будет оглашен 13 апреля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее в ходе прений возглавляющий на процессе группу гособвинителей прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима. Кроме того, прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда."Суд удаляется в совещательную комнату для постановления итогового судебного решения, которое будет оглашено в 10.00 13 апреля", - сказал судья. По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью), заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Уголовное дело составило 325 томов.Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864180981.html

https://ria.ru/20221129/sud-1834956738.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)