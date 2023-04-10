https://ria.ru/20230410/furmanovo-1864146422.html

В Приморье восстановили проезд к селу, оказавшемуся в центре паводка

В Приморье восстановили проезд к селу, оказавшемуся в центре паводка - РИА Новости, 10.04.2023

В Приморье восстановили проезд к селу, оказавшемуся в центре паводка

Дорожные службы восстановили проезд к селу Фурманово в Ольгинском округе Приморского края, ранее отрезанному от транспортного сообщения из-за разлива реки,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:41

2023-04-10T08:41

2023-04-10T08:41

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Дорожные службы восстановили проезд к селу Фурманово в Ольгинском округе Приморского края, ранее отрезанному от транспортного сообщения из-за разлива реки, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности главы Ольгинского округа Екатерина Ванникова. Ранее в социальных сетях распространилось видео из отрезанного от дороги приморского села Фурманово. На кадрах видно, как жители отправляют "грузы" по натянутому через разлив канату. По навесной "переправе" с одной стороны отправляют рюкзак, на другой его подхватывают два жителя села. Утверждалось, что селяне таким образом получают продукты и лекарства. "Проезд к селу Фурманово восстановили", - сказала Ванникова. Ранее Примавтодор сообщал, что приморское село Фурманово отрезано от дорожного сообщения из-за разлива реки. Временно исполняющая обязанности главы Ольгинского округа Екатерина Ванникова уточнила РИА Новости, что "жителей заранее предупреждали, что будет такая ситуация". По ее словам, в первую очередь восстанавливали проезд по краевой дороге Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово. В субботу власти доставили хлеб в Фурманово на лодке, в село также прибыли спасатели для организации переправы и, при необходимости, доставки жителей через реку в Ольгу. Сообщалось, что ночью воскресенья на краевых дорогах дежурили 32 единицы техники.

https://ria.ru/20230328/pavodok-1861105256.html

приморский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край