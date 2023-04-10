https://ria.ru/20230410/furmanovo-1864146422.html
В Приморье восстановили проезд к селу, оказавшемуся в центре паводка
В Приморье восстановили проезд к селу, оказавшемуся в центре паводка - РИА Новости, 10.04.2023
В Приморье восстановили проезд к селу, оказавшемуся в центре паводка
Дорожные службы восстановили проезд к селу Фурманово в Ольгинском округе Приморского края, ранее отрезанному от транспортного сообщения из-за разлива реки,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:41
2023-04-10T08:41
2023-04-10T08:41
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Дорожные службы восстановили проезд к селу Фурманово в Ольгинском округе Приморского края, ранее отрезанному от транспортного сообщения из-за разлива реки, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности главы Ольгинского округа Екатерина Ванникова. Ранее в социальных сетях распространилось видео из отрезанного от дороги приморского села Фурманово. На кадрах видно, как жители отправляют "грузы" по натянутому через разлив канату. По навесной "переправе" с одной стороны отправляют рюкзак, на другой его подхватывают два жителя села. Утверждалось, что селяне таким образом получают продукты и лекарства. "Проезд к селу Фурманово восстановили", - сказала Ванникова. Ранее Примавтодор сообщал, что приморское село Фурманово отрезано от дорожного сообщения из-за разлива реки. Временно исполняющая обязанности главы Ольгинского округа Екатерина Ванникова уточнила РИА Новости, что "жителей заранее предупреждали, что будет такая ситуация". По ее словам, в первую очередь восстанавливали проезд по краевой дороге Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово. В субботу власти доставили хлеб в Фурманово на лодке, в село также прибыли спасатели для организации переправы и, при необходимости, доставки жителей через реку в Ольгу. Сообщалось, что ночью воскресенья на краевых дорогах дежурили 32 единицы техники.
https://ria.ru/20230328/pavodok-1861105256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье восстановили проезд к селу, оказавшемуся в центре паводка
К селу Фурманово, отрезанному от транспортного сообщения в Приморье, восстановили проезд
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Дорожные службы восстановили проезд к селу Фурманово в Ольгинском округе Приморского края, ранее отрезанному от транспортного сообщения из-за разлива реки, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности главы Ольгинского округа Екатерина Ванникова.
Ранее в социальных сетях распространилось видео из отрезанного от дороги приморского села Фурманово. На кадрах видно, как жители отправляют "грузы" по натянутому через разлив канату. По навесной "переправе" с одной стороны отправляют рюкзак, на другой его подхватывают два жителя села. Утверждалось, что селяне таким образом получают продукты и лекарства.
"Проезд к селу Фурманово восстановили", - сказала Ванникова.
Ранее Примавтодор сообщал, что приморское село Фурманово отрезано от дорожного сообщения из-за разлива реки. Временно исполняющая обязанности главы Ольгинского округа Екатерина Ванникова уточнила РИА Новости, что "жителей заранее предупреждали, что будет такая ситуация". По ее словам, в первую очередь восстанавливали проезд по краевой дороге Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово. В субботу власти доставили хлеб в Фурманово на лодке, в село также прибыли спасатели для организации переправы и, при необходимости, доставки жителей через реку в Ольгу. Сообщалось, что ночью воскресенья на краевых дорогах дежурили 32 единицы техники.
Регионам ЦФО и Приволжья может угрожать активный паводок