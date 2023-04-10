https://ria.ru/20230410/esminets-1864145838.html

Американский эсминец вновь вошел в спорную акваторию в Южно-Китайском море

Американский эсминец вновь вошел в спорную акваторию в Южно-Китайском море - РИА Новости, 10.04.2023

Американский эсминец вновь вошел в спорную акваторию в Южно-Китайском море

Американский ракетный эсминец USS Milius прошел в акватории островов Спратли в Южно-Китайском море для "обеспечения свободы судоходства", сообщается в заявлении РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:32

2023-04-10T08:32

2023-04-10T10:57

в мире

южно-китайское море

сша

китай

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Milius прошел в акватории островов Спратли в Южно-Китайском море для "обеспечения свободы судоходства", сообщается в заявлении командования Седьмого флота ВМС США на его официальном сайте. Командование отметило, что американский флот проводит операции в Южно-Китайском море ежедневно. В марте власти Китая требовали от военных США прекратить провокации в Южно-Китайском море, когда эсминец USS Milius повторно вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Пекин на протяжении десятилетий ведет со странами Азиатско-Тихоокеанского региона споры по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли и Хуанъянь (риф Скарборо). В этом споре в той или иной степени участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация часто осложняется из-за прохода в спорных водах американских военных кораблей, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты Пекина, Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли (Наньша), одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20230410/shandun-1864143073.html

https://ria.ru/20230410/kitay-1864130671.html

южно-китайское море

сша

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южно-китайское море, сша, китай