Американский эсминец вновь вошел в спорную акваторию в Южно-Китайском море
Американский эсминец USS Milius вновь вошел в спорную акваторию в Южно-Китайском море
Ракетный эсминец ВМС США USS Milius. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Milius прошел в акватории островов Спратли в Южно-Китайском море для "обеспечения свободы судоходства", сообщается в заявлении командования Седьмого флота ВМС США на его официальном сайте.
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"По завершении операции эсминец USS Milius вышел из зоны чрезмерных притязаний и продолжил операции в Южно-Китайском море. Эта операция по обеспечению свободы судоходства <...> поддержала права, свободы и законное использование моря", — уточняется в материале.
Командование отметило, что американский флот проводит операции в Южно-Китайском море ежедневно.
В марте власти Китая требовали от военных США прекратить провокации в Южно-Китайском море, когда эсминец USS Milius повторно вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.
Пекин на протяжении десятилетий ведет со странами Азиатско-Тихоокеанского региона споры по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли и Хуанъянь (риф Скарборо). В этом споре в той или иной степени участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация часто осложняется из-за прохода в спорных водах американских военных кораблей, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты Пекина, Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли (Наньша), одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.