https://ria.ru/20230410/ekskursii-1864160057.html

"Открой#Моспром" начинает новую серию экскурсий на фабрики и заводы

"Открой#Моспром" начинает новую серию экскурсий на фабрики и заводы - РИА Новости, 10.04.2023

"Открой#Моспром" начинает новую серию экскурсий на фабрики и заводы

Новая серия экскурсий по московским заводам и фабрикам в рамках проекта "Открой#Моспром" пройдет с 17 по 28 апреля, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:16

2023-04-10T10:16

2023-04-10T10:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Новая серия экскурсий по московским заводам и фабрикам в рамках проекта "Открой#Моспром" пройдет с 17 по 28 апреля, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В рамках второй в этом году серии мероприятий проекта "Открой#Моспром" около 30 московских заводов и фабрик проведут свыше 140 экскурсий для гостей и жителей города. Среди новинок в этом сезоне – посещение производства лифтов и электрических устройств", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Так, любознательных посетителей примут в своих цехах производители пищевой продукции Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, "Очаково", "Московский картофель" и другие. Также состоятся экскурсии на Московский комбинат игрушек, косметическую фабрику "Свобода", предприятие микроэлектроники "Микрон", а также в Музей ракетно-космического предприятия "ГКНПЦ имени М.В. Хруничева".Хитом сезона станет мастер-класс "Космический хлеб" от НИИ хлебопекарной промышленности: участникам дадут возможность самим выпекать хлеб для космонавтов. Также в рамках проекта пройдут традиционные мастер-классы на шоколадной фабрике FrenchKiss и на площадке "Кондитерского концерна Бабаевский".

https://ria.ru/20230410/tsod-1864141046.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав овчинский, москва