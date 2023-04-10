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"Открой#Моспром" начинает новую серию экскурсий на фабрики и заводы - РИА Новости, 10.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:16 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ekskursii-1864160057.html
"Открой#Моспром" начинает новую серию экскурсий на фабрики и заводы
"Открой#Моспром" начинает новую серию экскурсий на фабрики и заводы - РИА Новости, 10.04.2023
"Открой#Моспром" начинает новую серию экскурсий на фабрики и заводы
Новая серия экскурсий по московским заводам и фабрикам в рамках проекта "Открой#Моспром" пройдет с 17 по 28 апреля, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:16
2023-04-10T10:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Новая серия экскурсий по московским заводам и фабрикам в рамках проекта "Открой#Моспром" пройдет с 17 по 28 апреля, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В рамках второй в этом году серии мероприятий проекта "Открой#Моспром" около 30 московских заводов и фабрик проведут свыше 140 экскурсий для гостей и жителей города. Среди новинок в этом сезоне – посещение производства лифтов и электрических устройств", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Так, любознательных посетителей примут в своих цехах производители пищевой продукции Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, "Очаково", "Московский картофель" и другие. Также состоятся экскурсии на Московский комбинат игрушек, косметическую фабрику "Свобода", предприятие микроэлектроники "Микрон", а также в Музей ракетно-космического предприятия "ГКНПЦ имени М.В. Хруничева".Хитом сезона станет мастер-класс "Космический хлеб" от НИИ хлебопекарной промышленности: участникам дадут возможность самим выпекать хлеб для космонавтов. Также в рамках проекта пройдут традиционные мастер-классы на шоколадной фабрике FrenchKiss и на площадке "Кондитерского концерна Бабаевский".
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

"Открой#Моспром" начинает новую серию экскурсий на фабрики и заводы

© Фото : пресс-служба ДИППЭкскурсия на производство микроэлектронной продукции "Микрон"
Экскурсия на производство микроэлектронной продукции Микрон - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Экскурсия на производство микроэлектронной продукции "Микрон"
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Новая серия экскурсий по московским заводам и фабрикам в рамках проекта "Открой#Моспром" пройдет с 17 по 28 апреля, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

"В рамках второй в этом году серии мероприятий проекта "Открой#Моспром" около 30 московских заводов и фабрик проведут свыше 140 экскурсий для гостей и жителей города. Среди новинок в этом сезоне – посещение производства лифтов и электрических устройств", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.

Так, любознательных посетителей примут в своих цехах производители пищевой продукции Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, "Очаково", "Московский картофель" и другие. Также состоятся экскурсии на Московский комбинат игрушек, косметическую фабрику "Свобода", предприятие микроэлектроники "Микрон", а также в Музей ракетно-космического предприятия "ГКНПЦ имени М.В. Хруничева".

Хитом сезона станет мастер-класс "Космический хлеб" от НИИ хлебопекарной промышленности: участникам дадут возможность самим выпекать хлеб для космонавтов. Также в рамках проекта пройдут традиционные мастер-классы на шоколадной фабрике FrenchKiss и на площадке "Кондитерского концерна Бабаевский".
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