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В Приморье спасли попавшую в ДТП беременную женщину и ее ребенка - РИА Новости, 10.04.2023
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07:27 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/dtp-1864141169.html
В Приморье спасли попавшую в ДТП беременную женщину и ее ребенка
В Приморье спасли попавшую в ДТП беременную женщину и ее ребенка - РИА Новости, 10.04.2023
В Приморье спасли попавшую в ДТП беременную женщину и ее ребенка
Врачи во Владивостоке спасли жизнь попавшей в ДТП беременной женщины и ее ребенка, проведя экстренную операцию, сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:27
2023-04-10T07:27
происшествия
владивосток
приморский край
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Врачи во Владивостоке спасли жизнь попавшей в ДТП беременной женщины и ее ребенка, проведя экстренную операцию, сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края. По информации краевого минздрава, авария, в которой пострадала беременная, произошла в районе города Артема. Женщину доставили в "тысячекоечную" больницу во Владивостоке, куда также выехали акушеры-гинекологи перинатального центра и неонатологи детской больницы. У пациентки диагностировали сотрясение мозга, переломы ключицы и ребер. УЗИ выявило скопление жидкости в брюшной полости и возможный разрыв селезенки. "Благодаря усилиям приморских медиков были спасены жизни и мамочки, и малышки... Бригады хирургов "тысячекоечной" и акушеров-гинекологов перинатального центра провели совместную операцию. В результате на свет появилась девочка весом 1940 граммов... Молодой маме также успешно была проведена операция по ревизии органов брюшной полости и остановке кровотечения", - говорится в публикации в телеграм-канале приморского минздрава. Девочка, родившаяся на 33-й неделе срока, будет "набирать вес и получать необходимое лечение" в больнице. Ее мать уже перевели из реанимации в отделение хирургии. Жизни пациентки ничто не угрожает, отметили в минздраве края.
https://ria.ru/20230410/operatsiya-1864127730.html
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происшествия, владивосток, приморский край, артем
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Артем
В Приморье спасли попавшую в ДТП беременную женщину и ее ребенка

Во Владивостоке спасли жизнь попавшей в ДТП беременной женщины и ее ребенка

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Врачи во Владивостоке спасли жизнь попавшей в ДТП беременной женщины и ее ребенка, проведя экстренную операцию, сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края.
По информации краевого минздрава, авария, в которой пострадала беременная, произошла в районе города Артема. Женщину доставили в "тысячекоечную" больницу во Владивостоке, куда также выехали акушеры-гинекологи перинатального центра и неонатологи детской больницы. У пациентки диагностировали сотрясение мозга, переломы ключицы и ребер. УЗИ выявило скопление жидкости в брюшной полости и возможный разрыв селезенки.
"Благодаря усилиям приморских медиков были спасены жизни и мамочки, и малышки... Бригады хирургов "тысячекоечной" и акушеров-гинекологов перинатального центра провели совместную операцию. В результате на свет появилась девочка весом 1940 граммов... Молодой маме также успешно была проведена операция по ревизии органов брюшной полости и остановке кровотечения", - говорится в публикации в телеграм-канале приморского минздрава.
Девочка, родившаяся на 33-й неделе срока, будет "набирать вес и получать необходимое лечение" в больнице. Ее мать уже перевели из реанимации в отделение хирургии. Жизни пациентки ничто не угрожает, отметили в минздраве края.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайАртем
 
 
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