https://ria.ru/20230410/donetsk-1864147458.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:59
2023-04-10T08:59
2023-04-10T08:59
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сказано в сообщении в телеграм-канале представительства.
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов калибра 152 миллиметра