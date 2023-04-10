https://ria.ru/20230410/donetsk-1864147458.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:59

2023-04-10T08:59

2023-04-10T08:59

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сказано в сообщении в телеграм-канале представительства.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия