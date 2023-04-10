https://ria.ru/20230410/dispanserizatsiya-1864199061.html

Диспансеризацию в России в 2022 году прошло 46 процентов населения

Диспансеризацию в России в 2022 году прошло 46 процентов населения - РИА Новости, 10.04.2023

Диспансеризацию в России в 2022 году прошло 46 процентов населения

Доля граждан, прошедших диспансеризацию от общего числа населения в 2022 году, составила 46%, что превысило запланированный на 2022 год показатель на треть,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:05

2023-04-10T12:05

2023-04-10T12:05

общество

россия

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840777496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_323534991d261984e7e7bb723b1cf1ea.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Доля граждан, прошедших диспансеризацию от общего числа населения в 2022 году, составила 46%, что превысило запланированный на 2022 год показатель на треть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Доля граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию от общего числа населения в 2022 году, составила 46%, что превысило запланированный на 2022 год показатель на треть. Завершили профилактические мероприятия порядка 68 миллионов человек", - сказал Мурашко, приветствуя участников и гостей юбилейного российского национального конгресса "Человек и лекарство". По его словам, система здравоохранения находится на этапе масштабных преобразований, и сейчас акцент сделан на пациентоориентированный подход и цифровую трансформацию. "Одним из важнейших направлений, которое позволит раньше выявлять заболевания, являются профилактические просмотры и диспансеризация. В 2022 году по всей стране диспансеризацию прошли свыше 33 миллионов человек в возрасте старше 18 лет, за этот период впервые диагноз из группы болезней системы кровообращения был поставлен свыше 1 миллиону человек", - добавил Мурашко. Также он отметил, что злокачественные новообразования были впервые выявлены у более чем 42 тысяч граждан, из них более половины случаев - на ранних стадиях. ."Диагноз "сахарный диабет 2 типа" по итогам профилактических мероприятий был впервые поставлен 76 тысячам граждан, а болезни органов дыхания впервые были выявлены у почти 200 тысяч человек", - заключил он.

https://ria.ru/20230325/murashko-1860591391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко