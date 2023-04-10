https://ria.ru/20230410/dispanserizatsiya-1864199061.html
Диспансеризацию в России в 2022 году прошло 46 процентов населения
Диспансеризацию в России в 2022 году прошло 46 процентов населения - РИА Новости, 10.04.2023
Диспансеризацию в России в 2022 году прошло 46 процентов населения
Доля граждан, прошедших диспансеризацию от общего числа населения в 2022 году, составила 46%, что превысило запланированный на 2022 год показатель на треть,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:05
2023-04-10T12:05
2023-04-10T12:05
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Доля граждан, прошедших диспансеризацию от общего числа населения в 2022 году, составила 46%, что превысило запланированный на 2022 год показатель на треть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Доля граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию от общего числа населения в 2022 году, составила 46%, что превысило запланированный на 2022 год показатель на треть. Завершили профилактические мероприятия порядка 68 миллионов человек", - сказал Мурашко, приветствуя участников и гостей юбилейного российского национального конгресса "Человек и лекарство". По его словам, система здравоохранения находится на этапе масштабных преобразований, и сейчас акцент сделан на пациентоориентированный подход и цифровую трансформацию. "Одним из важнейших направлений, которое позволит раньше выявлять заболевания, являются профилактические просмотры и диспансеризация. В 2022 году по всей стране диспансеризацию прошли свыше 33 миллионов человек в возрасте старше 18 лет, за этот период впервые диагноз из группы болезней системы кровообращения был поставлен свыше 1 миллиону человек", - добавил Мурашко. Также он отметил, что злокачественные новообразования были впервые выявлены у более чем 42 тысяч граждан, из них более половины случаев - на ранних стадиях. ."Диагноз "сахарный диабет 2 типа" по итогам профилактических мероприятий был впервые поставлен 76 тысячам граждан, а болезни органов дыхания впервые были выявлены у почти 200 тысяч человек", - заключил он.
https://ria.ru/20230325/murashko-1860591391.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Диспансеризацию в России в 2022 году прошло 46 процентов населения
Мурашко: диспансеризацию в России в 2022 году прошло 46 процентов населения
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Доля граждан, прошедших диспансеризацию от общего числа населения в 2022 году, составила 46%, что превысило запланированный на 2022 год показатель на треть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Доля граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию от общего числа населения в 2022 году, составила 46%, что превысило запланированный на 2022 год показатель на треть. Завершили профилактические мероприятия порядка 68 миллионов человек", - сказал Мурашко
, приветствуя участников и гостей юбилейного российского национального конгресса "Человек и лекарство".
По его словам, система здравоохранения находится на этапе масштабных преобразований, и сейчас акцент сделан на пациентоориентированный подход и цифровую трансформацию.
"Одним из важнейших направлений, которое позволит раньше выявлять заболевания, являются профилактические просмотры и диспансеризация. В 2022 году по всей стране диспансеризацию прошли свыше 33 миллионов человек в возрасте старше 18 лет, за этот период впервые диагноз из группы болезней системы кровообращения был поставлен свыше 1 миллиону человек", - добавил Мурашко.
Также он отметил, что злокачественные новообразования были впервые выявлены у более чем 42 тысяч граждан, из них более половины случаев - на ранних стадиях.
."Диагноз "сахарный диабет 2 типа" по итогам профилактических мероприятий был впервые поставлен 76 тысячам граждан, а болезни органов дыхания впервые были выявлены у почти 200 тысяч человек", - заключил он.
Искусственный интеллект в медицине не заменит врача, заявил Мурашко