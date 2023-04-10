https://ria.ru/20230410/diskriminatsiya-1864333269.html

Посол в Аргентине рассказал о случаях дискриминации россиян

Посол в Аргентине рассказал о случаях дискриминации россиян - РИА Новости, 10.04.2023

Посол в Аргентине рассказал о случаях дискриминации россиян

Россия рассчитывает на взаимные дружеские отношения с Аргентиной, несмотря на проявления русофобии в Аргентине, которая дает ростки с 2022 года, заявил глава... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:09

2023-04-10T19:09

2023-04-10T19:09

аргентина

буэнос-айрес (город)

дмитрий феоктистов

россия

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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает на взаимные дружеские отношения с Аргентиной, несмотря на проявления русофобии в Аргентине, которая дает ростки с 2022 года, заявил глава российской дипмиссии в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "В Аргентине русофобские настроения распространены не столь широко. Самые "яркие" акции, на которые оказались способны местные ненавистники России и всего русского, – это исписанный оскорбительными надписями в апреле 2022 года фасад православного храма в районе Палермо и регулярно заливаемый краской знак с наименованием площади Российской Федерации в Буэнос-Айресе ... Однако кое-где русофобия всё-таки дает ростки", - говорится в заявлении посла, которое распространила его пресс-служба. По словам Феоктистова, в прошлом году муниципальные власти Буэнос-Айреса отказали русскоязычной общине в проведении ежегодного фестиваля "Матушка Русь", который в прежние годы собирал тысячи участников и был одним из главных по значению событий в жизни диаспоры, а деятельность открытого в 2018 году Русского центра Университета Буэнос-Айреса была фактически заморожена. В муниципалитете Мар-дель-Плата также отказались сотрудничать с общиной и предоставлять им площадки для мероприятий, достоверно известны несколько случаев выселения русских семей из квартир вопреки договорам о найме жилья и дискриминации на работе. "Фиксируются даже случаи прямого насилия. В частности, на одного из почетных консулов России не так давно было совершено нападение при выходе из католического собора после экуменической литургии за мир. Он находился рядом с епископом на лестнице, когда получил внезапный удар сзади по затылку и услышал оскорбительные выкрики в адрес России. Виновных в нападении так и не установили", - добавил российский дипломат. Русская речь на аргентинских улицах сейчас, как рассказал Феоктистов, может стать поводом для проверки документов - с этим в последнее время сталкивались даже сотрудники посольства. "Россию и Аргентину связывают не просто 137 лет дипломатических отношений, но и чувства искренней дружбы и симпатии между народами. Напомню, что именно наша страна первой протянула руку помощи Аргентинской Республике в тяжелое время пандемии коронавируса, осуществив масштабные поставки вакцины "Спутник V". Мы вправе рассчитывать на то, что эта дружба и впредь будет выстраиваться на основе взаимности, а Аргентина не отойдет от своих правочеловеческих стандартов и не опустится до низкопробной русофобии", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20230318/rusofobiya-1858774348.html

https://ria.ru/20230126/rusofobiya-1847492173.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

россия

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аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, россия