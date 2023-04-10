https://ria.ru/20230410/demografiya-1864258470.html

Путин назвал самый основательный способ улучшения региональной демографии

Путин назвал самый основательный способ улучшения региональной демографии - РИА Новости, 10.04.2023

Путин назвал самый основательный способ улучшения региональной демографии

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко назвал развитие экономики и создание рабочих мест самым основательным... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:44

2023-04-10T14:44

2023-04-10T14:44

приморский край

владимир путин

олег кожемяко

дальний восток

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853378895_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_734b3d5e19aed2d090f4863996b45360.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко назвал развитие экономики и создание рабочих мест самым основательным способом улучшения региональных демографических показателей. В начале встречи глава государства отметил, что по основным направлениям социально-экономического развития Приморский край демонстрирует очень хорошие или удовлетворительные показатели. "Конечно, территория живет, как и вся страна, в особых условиях сегодня. Есть те вопросы, которые требуют особого внимания и со стороны руководителя региона, и со стороны всех Ваших сотрудников, и со стороны федерального центра. Мы обсудим все вопросы – не обойдем ни один из вопросов, которые представляют значение для Приморского края", - сказал президент. В ходе беседы Кожемяко рассказал российскому лидеру о жилищном вопросе. По его словам, 47 тысяч приморцев улучшили свои жилищные условия, в том числе благодаря дальневосточной ипотеке. И это, по словам губернатора, является стимулом для молодежи оставаться на Дальнем Востоке. "Но самый основательный способ - это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230214/demografiya-1851914694.html

приморский край

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, владимир путин, олег кожемяко, дальний восток, общество, экономика