https://ria.ru/20230410/demografiya-1864258470.html
Путин назвал самый основательный способ улучшения региональной демографии
Путин назвал самый основательный способ улучшения региональной демографии - РИА Новости, 10.04.2023
Путин назвал самый основательный способ улучшения региональной демографии
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко назвал развитие экономики и создание рабочих мест самым основательным... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:44
2023-04-10T14:44
2023-04-10T14:44
приморский край
владимир путин
олег кожемяко
дальний восток
общество
экономика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко назвал развитие экономики и создание рабочих мест самым основательным способом улучшения региональных демографических показателей. В начале встречи глава государства отметил, что по основным направлениям социально-экономического развития Приморский край демонстрирует очень хорошие или удовлетворительные показатели. "Конечно, территория живет, как и вся страна, в особых условиях сегодня. Есть те вопросы, которые требуют особого внимания и со стороны руководителя региона, и со стороны всех Ваших сотрудников, и со стороны федерального центра. Мы обсудим все вопросы – не обойдем ни один из вопросов, которые представляют значение для Приморского края", - сказал президент. В ходе беседы Кожемяко рассказал российскому лидеру о жилищном вопросе. По его словам, 47 тысяч приморцев улучшили свои жилищные условия, в том числе благодаря дальневосточной ипотеке. И это, по словам губернатора, является стимулом для молодежи оставаться на Дальнем Востоке. "Но самый основательный способ - это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230214/demografiya-1851914694.html
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приморский край, владимир путин, олег кожемяко, дальний восток, общество, экономика
Приморский край, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Дальний Восток, Общество, Экономика
Путин назвал самый основательный способ улучшения региональной демографии
Путин назвал создание рабочих мест самым основательным способом улучшения демографии