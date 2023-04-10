Болгария отрицает переговоры о безвозмездной передаче МиГ-29 Украине
БНР: Минобороны Болгарии отрицает переговоры о безвозмездной передаче МиГ-29 Украине
© AP Photo / Petr David JosekИстребители МиГ-29
© AP Photo / Petr David Josek
Истребители МиГ-29. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министерство обороны Болгарии отрицает информацию СМИ о том, что страна вела переговоры о безвозмездной передаче истребителей МиГ-29 Украине, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что, согласно утекшим документам Пентагона, в феврале Болгария выражала готовность подарить Украине свой парк МиГ-29, что, по информации из документов, является "вызовом" для Болгарии, поскольку это оставит страну без истребителей для выполнения задач по патрулированию воздушного пространства до тех пор, пока будут поставлены американские F-16, "что произойдет не ранее, чем через год".
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"Такое решение привело бы к дефициту способностей, что противоречит конституции страны... Во исполнение решения Национального собрания от конца 2022 года, министерство обороны последовательно провело переговоры о возможности реализации так называемых треугольных соглашений для замены части имеющихся вооружений сопоставимыми вооружениями из союзных стран без допущения потери способностей", - цитирует радио заявление минобороны.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.