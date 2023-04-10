https://ria.ru/20230410/blogery-1864190645.html

СМИ: Байден планирует привлекать TikTok-блогеров к президентской кампании

СМИ: Байден планирует привлекать TikTok-блогеров к президентской кампании - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ: Байден планирует привлекать TikTok-блогеров к президентской кампании

Администрация президента США Джо Байдена намерена привлечь сотни блогеров на разных платформах, в том числе и в TikTok, для продвижения кандидатуры действующего РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:38

2023-04-10T11:38

2023-04-10T11:38

в мире

сша

джо байден

tiktok

технологии

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена привлечь сотни блогеров на разных платформах, в том числе и в TikTok, для продвижения кандидатуры действующего главы государства среди молодежи в ходе предвыборной кампании 2024 года, сообщил американский новостной портал Axios. "Еще официально не выставленная кандидатура действующего президента Байдена на переизбрание будет опираться на сотни инфлюенсеров в социальных сетях, которые будут рекламировать достижения Байдена, - а вскоре у них может появиться и собственная комната для брифингов в Белом доме", - сообщается на официальном сайте портала. Axios отмечает, что с помощью блогеров демократы могут повысить авторитет Байдена среди молодых избирателей, которые имеют решающее значение для успеха партии на предстоящих выборах. Потенциально, именно молодые избиратели смогут "противостоять большому числу подписчиков бывшего президента Трампа в социальных сетях, если он станет кандидатом от Республиканской партии в 2024 году", уточняется на портале. За работу с блогерами отвечают четыре сотрудника Белого дома. Охват аудитории среди молодежи, а также среди жителей пригородных районов является приоритетом. Важность этого направления для команды Байдена подтверждает и тот факт, что Роб Флаэрти, который возглавляет работу с блогерами, был назначен помощником президента, то есть получил должность топ-ранга, что и пресс-секретарь Белого дома, заключает Axios. Несмотря на планы администрации Байдена использовать блогеров, которые ведут свои аккаунты в соцсети TikTok, сама платформа сталкивается с серьезными проблемами. Как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, Белый дом требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности. Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.

https://ria.ru/20230326/tiktok-1860762429.html

https://ria.ru/20230401/politika-1862282849.html

https://ria.ru/20230401/ssha-1862259648.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, tiktok, технологии