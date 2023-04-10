https://ria.ru/20230410/biougrozy-1864305589.html
Деятельность разработчиков продукции от биоугроз могут стандартизировать
Деятельность разработчиков продукции от биоугроз могут стандартизировать - РИА Новости, 10.04.2023
Деятельность разработчиков продукции от биоугроз могут стандартизировать
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству создать реестр предприятий, имеющих резерв мощностей РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:15
2023-04-10T17:15
2023-04-10T17:32
россия
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству создать реестр предприятий, имеющих резерв мощностей для производства продукции от биологических угроз, говорится в докладе законодателей.Госдума планирует рассмотреть документ на заседании 11 апреля, Совфед - 12 апреля."В частности, кабмину предлагается "установить порядок формирования и ведения реестра продукции (товаров) необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медицинской помощи населению, а также (установить) порядок формирования и ведения реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства указанной продукции", - говорится в документе, тест которого есть в распоряжении РИА Новости.Законодатели также предлагают кабмину стандартизировать деятельность организаций, задействованных в области разработки и масштабирования продукции, применяемой для обеспечения безопасности в РФ.Комиссия также отмечает, что "система национальной биологической безопасности должна иметь централизованный характер и иметь системные возможности по выявлению, диагностике, лечению (заболеваний)".
https://ria.ru/20230410/biougrozy-1864303660.html
https://ria.ru/20230410/bioobekty-1864308549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество
Деятельность разработчиков продукции от биоугроз могут стандартизировать
Правительство может стандартизировать деятельность разработчиков продукции от биоугроз
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству создать реестр предприятий, имеющих резерв мощностей для производства продукции от биологических угроз, говорится в докладе законодателей.
Госдума планирует рассмотреть документ на заседании 11 апреля, Совфед - 12 апреля.
Комиссия ГД и СФ предложила проанализировать законодательство о биоугрозах
"В частности, кабмину предлагается "установить порядок формирования и ведения реестра продукции (товаров) необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медицинской помощи населению, а также (установить) порядок формирования и ведения реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства указанной продукции", - говорится в документе, тест которого есть в распоряжении РИА Новости.
Законодатели также предлагают кабмину стандартизировать деятельность организаций, задействованных в области разработки и масштабирования продукции, применяемой для обеспечения безопасности в РФ
.
Комиссия также отмечает, что "система национальной биологической безопасности должна иметь централизованный характер и иметь системные возможности по выявлению, диагностике, лечению (заболеваний)".
Комиссия ГД и СФ предложила постоянно обновлять список опасных биообъектов