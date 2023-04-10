https://ria.ru/20230410/biougrozy-1864305589.html

Деятельность разработчиков продукции от биоугроз могут стандартизировать

Деятельность разработчиков продукции от биоугроз могут стандартизировать - РИА Новости, 10.04.2023

Деятельность разработчиков продукции от биоугроз могут стандартизировать

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству создать реестр предприятий, имеющих резерв мощностей РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:15

2023-04-10T17:15

2023-04-10T17:32

россия

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству создать реестр предприятий, имеющих резерв мощностей для производства продукции от биологических угроз, говорится в докладе законодателей.Госдума планирует рассмотреть документ на заседании 11 апреля, Совфед - 12 апреля."В частности, кабмину предлагается "установить порядок формирования и ведения реестра продукции (товаров) необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медицинской помощи населению, а также (установить) порядок формирования и ведения реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства указанной продукции", - говорится в документе, тест которого есть в распоряжении РИА Новости.Законодатели также предлагают кабмину стандартизировать деятельность организаций, задействованных в области разработки и масштабирования продукции, применяемой для обеспечения безопасности в РФ.Комиссия также отмечает, что "система национальной биологической безопасности должна иметь централизованный характер и иметь системные возможности по выявлению, диагностике, лечению (заболеваний)".

https://ria.ru/20230410/biougrozy-1864303660.html

https://ria.ru/20230410/bioobekty-1864308549.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество