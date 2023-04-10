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Комиссия ГД и СФ предложила проанализировать законодательство о биоугрозах - РИА Новости, 10.04.2023
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17:08 10.04.2023 (обновлено: 17:37 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/biougrozy-1864303660.html
Комиссия ГД и СФ предложила проанализировать законодательство о биоугрозах
Комиссия ГД и СФ предложила проанализировать законодательство о биоугрозах - РИА Новости, 10.04.2023
Комиссия ГД и СФ предложила проанализировать законодательство о биоугрозах
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству проанализировать действующее законодательство по... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:08
2023-04-10T17:37
госдума рф
россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству проанализировать действующее законодательство по биологической безопасности.Госдума планирует рассмотреть доклад комиссии 11 апреля, Совфед - 12 апреля."В связи с выявлением новых вызовов и угроз комиссия считает целесообразным проведение правительством РФ анализа и оценки состояния нормативных правовых актов РФ в области обеспечения биологической безопасности в целях синхронизации существующих мониторингов и создания единой сети мониторинга биологических рисков", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.В частности, комиссия предлагает кабмину проработать вопрос о внесении в закон "О биологической безопасности в РФ" изменений, касающихся конкретизации полномочий органов публичной власти.Парламентарии также предлагают рассмотреть на законодательном уровне вопрос о подготовке ежегодного доклада о состоянии биобезопасности в РФ.
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госдума рф, россия
Госдума РФ, Россия
Комиссия ГД и СФ предложила проанализировать законодательство о биоугрозах

Комиссия Госдумы и Совфеда предложила проанализировать законодательство в сфере биоугроз

© AP Photo / Timothy JacobsenБиолаборатория
Биолаборатория - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Биолаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству проанализировать действующее законодательство по биологической безопасности.
Госдума планирует рассмотреть доклад комиссии 11 апреля, Совфед - 12 апреля.
"В связи с выявлением новых вызовов и угроз комиссия считает целесообразным проведение правительством РФ анализа и оценки состояния нормативных правовых актов РФ в области обеспечения биологической безопасности в целях синхронизации существующих мониторингов и создания единой сети мониторинга биологических рисков", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
В частности, комиссия предлагает кабмину проработать вопрос о внесении в закон "О биологической безопасности в РФ" изменений, касающихся конкретизации полномочий органов публичной власти.
Парламентарии также предлагают рассмотреть на законодательном уровне вопрос о подготовке ежегодного доклада о состоянии биобезопасности в РФ.
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