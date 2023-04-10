https://ria.ru/20230410/biougrozy-1864303660.html

Комиссия ГД и СФ предложила проанализировать законодательство о биоугрозах

Комиссия ГД и СФ предложила проанализировать законодательство о биоугрозах - РИА Новости, 10.04.2023

Комиссия ГД и СФ предложила проанализировать законодательство о биоугрозах

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству проанализировать действующее законодательство по... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:08

2023-04-10T17:08

2023-04-10T17:37

госдума рф

россия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству проанализировать действующее законодательство по биологической безопасности.Госдума планирует рассмотреть доклад комиссии 11 апреля, Совфед - 12 апреля."В связи с выявлением новых вызовов и угроз комиссия считает целесообразным проведение правительством РФ анализа и оценки состояния нормативных правовых актов РФ в области обеспечения биологической безопасности в целях синхронизации существующих мониторингов и создания единой сети мониторинга биологических рисков", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.В частности, комиссия предлагает кабмину проработать вопрос о внесении в закон "О биологической безопасности в РФ" изменений, касающихся конкретизации полномочий органов публичной власти.Парламентарии также предлагают рассмотреть на законодательном уровне вопрос о подготовке ежегодного доклада о состоянии биобезопасности в РФ.

https://ria.ru/20230410/bioobekty-1864308549.html

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