https://ria.ru/20230410/biobezopasnost-1864302224.html

В России могут ввести меры за непринятие требований в сфере биобезопасности

В России могут ввести меры за непринятие требований в сфере биобезопасности - РИА Новости, 10.04.2023

В России могут ввести меры за непринятие требований в сфере биобезопасности

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству конкретизировать меры ответственности за... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:03

2023-04-10T17:03

2023-04-10T17:36

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству конкретизировать меры ответственности за несоблюдение норм биобезопасности, говорится в документе.Уточняется, что Госдума планирует рассмотреть доклад комиссии на пленарном заседании 11 апреля, Совфед - 12 апреля.Парламентарии, в частности, предложили кабмину "установить и конкретизировать меры ответственности за непринятие или несоблюдение обязательных требований в сфере обеспечения биологической безопасности".

https://ria.ru/20230407/minenergo-1863787005.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, общество