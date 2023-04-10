https://ria.ru/20230410/biobezopasnost-1864302224.html
В России могут ввести меры за непринятие требований в сфере биобезопасности
В России могут ввести меры за непринятие требований в сфере биобезопасности - РИА Новости, 10.04.2023
В России могут ввести меры за непринятие требований в сфере биобезопасности
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству конкретизировать меры ответственности за... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:03
2023-04-10T17:03
2023-04-10T17:36
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству конкретизировать меры ответственности за несоблюдение норм биобезопасности, говорится в документе.Уточняется, что Госдума планирует рассмотреть доклад комиссии на пленарном заседании 11 апреля, Совфед - 12 апреля.Парламентарии, в частности, предложили кабмину "установить и конкретизировать меры ответственности за непринятие или несоблюдение обязательных требований в сфере обеспечения биологической безопасности".
https://ria.ru/20230407/minenergo-1863787005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В России могут ввести меры за непринятие требований в сфере биобезопасности
Правительству предложили ввести меры за непринятие требований в сфере биобезопасности