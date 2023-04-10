https://ria.ru/20230410/bespilotnik-1870041660.html

Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР

Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР - РИА Новости, 05.05.2023

Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР

Власти Камчатки оправили в зону спецоперации опытный образец гибридного российского беспилотника "Аист", сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 05.05.2023

2023-04-10T06:03

2023-04-10T06:03

2023-05-05T18:58

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Власти Камчатки оправили в зону спецоперации опытный образец гибридного российского беспилотника "Аист", сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Ранее Солодов побывал на производстве летательных аппаратов в Москве, где ему показали гибридный беспилотник, который невозможно вывести из строя при помощи систем радиоэлектронной борьбы. "Военнослужащие уже провели его испытания на полигоне в Подмосковье, оценки - в целом позитивные. Сейчас беспилотник будут сначала в учебном режиме, а потом и в боевом "облетывать в ДНР", - приводит слова Солодова пресс-служба правительства региона. В правительстве уточнили, что "Аист" по своей конструкции является конвертопланом: он взлетает вертикально, как квадрокоптер, а движется, как самолет. В его программу разработчики заложили автономность и возможность возврата на базу. Помимо "Аиста" в партию груза, которую передали власти для камчатских морских пехотинцев, входят пять квадракоптеров.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html

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