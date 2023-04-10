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Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:03 10.04.2023 (обновлено: 18:58 05.05.2023)
https://ria.ru/20230410/bespilotnik-1870041660.html
Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР
Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР - РИА Новости, 05.05.2023
Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР
Власти Камчатки оправили в зону спецоперации опытный образец гибридного российского беспилотника "Аист", сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 05.05.2023
2023-04-10T06:03
2023-05-05T18:58
специальная военная операция на украине
камчатка
камчатский край
владимир солодов
москва
технологии
надежные люди
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Власти Камчатки оправили в зону спецоперации опытный образец гибридного российского беспилотника "Аист", сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Ранее Солодов побывал на производстве летательных аппаратов в Москве, где ему показали гибридный беспилотник, который невозможно вывести из строя при помощи систем радиоэлектронной борьбы. "Военнослужащие уже провели его испытания на полигоне в Подмосковье, оценки - в целом позитивные. Сейчас беспилотник будут сначала в учебном режиме, а потом и в боевом "облетывать в ДНР", - приводит слова Солодова пресс-служба правительства региона. В правительстве уточнили, что "Аист" по своей конструкции является конвертопланом: он взлетает вертикально, как квадрокоптер, а движется, как самолет. В его программу разработчики заложили автономность и возможность возврата на базу. Помимо "Аиста" в партию груза, которую передали власти для камчатских морских пехотинцев, входят пять квадракоптеров.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html
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камчатка, камчатский край, владимир солодов, москва, технологии, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Москва, Технологии, Надежные люди
Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР

Власти Камчатки передали военнослужащим в ДНР опытный беспилотник "Аист"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБПЛА ВКС России взлетает с аэродрома базирования
БПЛА ВКС России взлетает с аэродрома базирования - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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БПЛА ВКС России взлетает с аэродрома базирования. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Власти Камчатки оправили в зону спецоперации опытный образец гибридного российского беспилотника "Аист", сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Ранее Солодов побывал на производстве летательных аппаратов в Москве, где ему показали гибридный беспилотник, который невозможно вывести из строя при помощи систем радиоэлектронной борьбы.
"Военнослужащие уже провели его испытания на полигоне в Подмосковье, оценки - в целом позитивные. Сейчас беспилотник будут сначала в учебном режиме, а потом и в боевом "облетывать в ДНР", - приводит слова Солодова пресс-служба правительства региона.
В правительстве уточнили, что "Аист" по своей конструкции является конвертопланом: он взлетает вертикально, как квадрокоптер, а движется, как самолет. В его программу разработчики заложили автономность и возможность возврата на базу.
Помимо "Аиста" в партию груза, которую передали власти для камчатских морских пехотинцев, входят пять квадракоптеров.
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Специальная военная операция на УкраинеКамчаткаКамчатский крайВладимир СолодовМоскваТехнологииНадежные люди
 
 
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