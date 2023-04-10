https://ria.ru/20230410/bespilotnik-1870041660.html
Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР
Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР - РИА Новости, 05.05.2023
Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР
Власти Камчатки оправили в зону спецоперации опытный образец гибридного российского беспилотника "Аист", сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 05.05.2023
2023-04-10T06:03
2023-04-10T06:03
2023-05-05T18:58
специальная военная операция на украине
камчатка
камчатский край
владимир солодов
москва
технологии
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777934881_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_4885d1e21ee76aa420bdadabd05c6662.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Власти Камчатки оправили в зону спецоперации опытный образец гибридного российского беспилотника "Аист", сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Ранее Солодов побывал на производстве летательных аппаратов в Москве, где ему показали гибридный беспилотник, который невозможно вывести из строя при помощи систем радиоэлектронной борьбы. "Военнослужащие уже провели его испытания на полигоне в Подмосковье, оценки - в целом позитивные. Сейчас беспилотник будут сначала в учебном режиме, а потом и в боевом "облетывать в ДНР", - приводит слова Солодова пресс-служба правительства региона. В правительстве уточнили, что "Аист" по своей конструкции является конвертопланом: он взлетает вертикально, как квадрокоптер, а движется, как самолет. В его программу разработчики заложили автономность и возможность возврата на базу. Помимо "Аиста" в партию груза, которую передали власти для камчатских морских пехотинцев, входят пять квадракоптеров.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html
камчатка
камчатский край
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777934881_0:0:968:725_1920x0_80_0_0_65344abf4b0f6315f6a94e39b5370f66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, камчатский край, владимир солодов, москва, технологии, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Москва, Технологии, Надежные люди
Власти Камчатки передали беспилотник военнослужащим в ДНР
Власти Камчатки передали военнослужащим в ДНР опытный беспилотник "Аист"