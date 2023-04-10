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Минск хочет получить гарантии защиты со стороны России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.04.2023
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12:35 10.04.2023 (обновлено: 16:27 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/belorussiya-1864210263.html
Минск хочет получить гарантии защиты со стороны России, заявил Лукашенко
Минск хочет получить гарантии защиты со стороны России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.04.2023
Минск хочет получить гарантии защиты со стороны России, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску нужны со стороны Москвы гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:35
2023-04-10T16:27
минск
россия
белоруссия
союзное государство
александр лукашенко
сергей шойгу
владимир путин
безопасность
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МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску нужны со стороны Москвы гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней агрессии.Лукашенко в понедельник в Минске проводит встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, обсуждается вопрос обеспечения безопасности в Союзном государстве. Шойгу прибыл в белорусскую столицу в развитие недавних договоренностей между главами двух государств."В общем это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России – ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии – ред.) безопасности", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Белорусский президент пояснил, что поднимал тему обеспечения безопасности во время разговора с Владимиром Путиным.Он констатировал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод из республики ядерного оружия.Он обратил внимание, что тогда "имелась в виду экономическая безопасность в том числе". "Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?!" - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20230406/garantii-1863521415.html
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минск, россия, белоруссия, александр лукашенко, сергей шойгу, владимир путин, безопасность
Минск, Россия, Белоруссия, Союзное государство, Александр Лукашенко, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Безопасность
Минск хочет получить гарантии защиты со стороны России, заявил Лукашенко

Лукашенко на встрече с Шойгу попросил дать гарантии защиты Белоруссии от внешней агрессии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску нужны со стороны Москвы гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней агрессии.
Лукашенко в понедельник в Минске проводит встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, обсуждается вопрос обеспечения безопасности в Союзном государстве. Шойгу прибыл в белорусскую столицу в развитие недавних договоренностей между главами двух государств.
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"В общем это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России – ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии – ред.) безопасности", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Белорусский президент пояснил, что поднимал тему обеспечения безопасности во время разговора с Владимиром Путиным.
«
"Я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения - Беларуси и России, - посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси", - добавил Лукашенко.
Он констатировал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод из республики ядерного оружия.
«
"Где-то после 1994 года, известного Будапештского меморандума, где клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления и никакой безопасности нет", - отметил Лукашенко.
Он обратил внимание, что тогда "имелась в виду экономическая безопасность в том числе". "Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?!" - подчеркнул Лукашенко.
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Союзное государствоМинскРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоСергей ШойгуВладимир ПутинБезопасность
 
 
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