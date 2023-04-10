https://ria.ru/20230410/belorussiya-1864210263.html

Минск хочет получить гарантии защиты со стороны России, заявил Лукашенко

Минск хочет получить гарантии защиты со стороны России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.04.2023

Минск хочет получить гарантии защиты со стороны России, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску нужны со стороны Москвы гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:35

2023-04-10T12:35

2023-04-10T16:27

минск

россия

белоруссия

союзное государство

александр лукашенко

сергей шойгу

владимир путин

безопасность

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МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску нужны со стороны Москвы гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней агрессии.Лукашенко в понедельник в Минске проводит встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, обсуждается вопрос обеспечения безопасности в Союзном государстве. Шойгу прибыл в белорусскую столицу в развитие недавних договоренностей между главами двух государств."В общем это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России – ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии – ред.) безопасности", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Белорусский президент пояснил, что поднимал тему обеспечения безопасности во время разговора с Владимиром Путиным.Он констатировал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод из республики ядерного оружия.Он обратил внимание, что тогда "имелась в виду экономическая безопасность в том числе". "Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?!" - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20230406/garantii-1863521415.html

https://ria.ru/20230407/oruzhie-1863739151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

минск, россия, белоруссия, александр лукашенко, сергей шойгу, владимир путин, безопасность