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Боец "Вагнера" рассказал, как Киев забрасывает солдат в Артемовск - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:11 10.04.2023 (обновлено: 00:48 11.04.2023)
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864342140.html
Боец "Вагнера" рассказал, как Киев забрасывает солдат в Артемовск
Боец "Вагнера" рассказал, как Киев забрасывает солдат в Артемовск - РИА Новости, 11.04.2023
Боец "Вагнера" рассказал, как Киев забрасывает солдат в Артемовск
Киев продолжает бросать силы на оборону Артемовска, параллельно отводя в тыл основные подразделения, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера". РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-10T20:11
2023-04-11T00:48
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
евгений пригожин
артемовск (донецкая область)
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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АРТЕМОВСК, 10 апр — РИА Новости. Киев продолжает бросать силы на оборону Артемовска, параллельно отводя в тыл основные подразделения, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера". Он подчеркнул, что, судя по количеству пленных солдат ВСУ, дела у украинского командования обстоят не лучшим образом. По словам собеседника агентства, новых бойцов привозят на позиции по ночам без должной подготовки. Те, в свою очередь, даже не знают, куда при необходимости нужно отступать, поэтому "вылезают в разные стороны", отметил штурмовик.По его мнению, таким образом украинская армия прикрывает отход в тыл основных сил. Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск "юридически взят". Российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" водрузили над городской администрацией.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864298543.html
артемовск
артемовск (донецкая область)
украина
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Продвижение "Группы Вагнера" в Артемовске
Группа "Вагнер" продолжает продвижение в Артемовске. Бойцы показали РИА Новости уже освобожденные кварталы в центре города и рассказали о тактике украинских войск.
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в мире, артемовск, евгений пригожин, артемовск (донецкая область), чвк "вагнер", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Евгений Пригожин, Артемовск (Донецкая область), ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Боец "Вагнера" рассказал, как Киев забрасывает солдат в Артемовск

Боец "Вагнера": ВСУ бросают солдат в Артемовск без подготовки, прикрывая отход главных сил

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 10 апр — РИА Новости. Киев продолжает бросать силы на оборону Артемовска, параллельно отводя в тыл основные подразделения, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера".
Он подчеркнул, что, судя по количеству пленных солдат ВСУ, дела у украинского командования обстоят не лучшим образом. По словам собеседника агентства, новых бойцов привозят на позиции по ночам без должной подготовки. Те, в свою очередь, даже не знают, куда при необходимости нужно отступать, поэтому "вылезают в разные стороны", отметил штурмовик.
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По его мнению, таким образом украинская армия прикрывает отход в тыл основных сил.
«

"Такое ощущение, что, может, придерживают передние фланги, пока тылы оттягиваются. Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят. Планомерно или нет, непонятно", — отметил собеседник агентства.

Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск "юридически взят". Российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" водрузили над городской администрацией.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
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Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскЕвгений ПригожинАртемовск (Донецкая область)ЧВК "Вагнер"Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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