https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864342140.html

Боец "Вагнера" рассказал, как Киев забрасывает солдат в Артемовск

Боец "Вагнера" рассказал, как Киев забрасывает солдат в Артемовск - РИА Новости, 11.04.2023

Боец "Вагнера" рассказал, как Киев забрасывает солдат в Артемовск

Киев продолжает бросать силы на оборону Артемовска, параллельно отводя в тыл основные подразделения, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера". РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-10T20:11

2023-04-10T20:11

2023-04-11T00:48

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

евгений пригожин

артемовск (донецкая область)

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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АРТЕМОВСК, 10 апр — РИА Новости. Киев продолжает бросать силы на оборону Артемовска, параллельно отводя в тыл основные подразделения, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера". Он подчеркнул, что, судя по количеству пленных солдат ВСУ, дела у украинского командования обстоят не лучшим образом. По словам собеседника агентства, новых бойцов привозят на позиции по ночам без должной подготовки. Те, в свою очередь, даже не знают, куда при необходимости нужно отступать, поэтому "вылезают в разные стороны", отметил штурмовик.По его мнению, таким образом украинская армия прикрывает отход в тыл основных сил. Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск "юридически взят". Российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" водрузили над городской администрацией.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864298543.html

артемовск

артемовск (донецкая область)

украина

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Продвижение "Группы Вагнера" в Артемовске Группа "Вагнер" продолжает продвижение в Артемовске. Бойцы показали РИА Новости уже освобожденные кварталы в центре города и рассказали о тактике украинских войск. 2023-04-10T20:11 true PT4M30S

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