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Пушилин хочет обсудить с Хуснуллиным планы восстановления Артемовска - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864308392.html
Пушилин хочет обсудить с Хуснуллиным планы восстановления Артемовска
Пушилин хочет обсудить с Хуснуллиным планы восстановления Артемовска - РИА Новости, 10.04.2023
Пушилин хочет обсудить с Хуснуллиным планы восстановления Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что собирается обсудить предварительные планы восстановления Артемовска с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:31
2023-04-10T17:31
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
марат хуснуллин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что собирается обсудить предварительные планы восстановления Артемовска с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. "Рано выстраивать четкие планы по восстановлению. Этому будет предшествовать еще очень серьезная работа. И я намерен обсудить данный вопрос в первом приближении с (вице-премьером РФ) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным – поделиться своими мнениями с учетом опыта по Мариуполю, по первым шагам", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он рассказал, что после того, когда военные объявят об освобождении Артемовска, он выпустит соответствующий указ о включении в административное управление этого населённого пункта, затем последуют шаги по разминированию, демонтажу разрушенных зданий и прочие. "Для сравнения, если брать Мариуполь, по демонтажу и вывозу всего строительного мусора по Мариуполю запланированы работы до конца этого года. Масштаб несколько другой, но работы потом в Артемовске предстоит много", - добавил врио главы ДНР.
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864252228.html
артемовск
донецкая народная республика
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, марат хуснуллин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин хочет обсудить с Хуснуллиным планы восстановления Артемовска

Пушилин заявил о намерениях обсудить с Хуснуллиным планы восстановления Артемовска

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что собирается обсудить предварительные планы восстановления Артемовска с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
"Рано выстраивать четкие планы по восстановлению. Этому будет предшествовать еще очень серьезная работа. И я намерен обсудить данный вопрос в первом приближении с (вице-премьером РФ) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным – поделиться своими мнениями с учетом опыта по Мариуполю, по первым шагам", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он рассказал, что после того, когда военные объявят об освобождении Артемовска, он выпустит соответствующий указ о включении в административное управление этого населённого пункта, затем последуют шаги по разминированию, демонтажу разрушенных зданий и прочие.
"Для сравнения, если брать Мариуполь, по демонтажу и вывозу всего строительного мусора по Мариуполю запланированы работы до конца этого года. Масштаб несколько другой, но работы потом в Артемовске предстоит много", - добавил врио главы ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМарат ХуснуллинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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