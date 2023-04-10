https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864308392.html

Пушилин хочет обсудить с Хуснуллиным планы восстановления Артемовска

Пушилин хочет обсудить с Хуснуллиным планы восстановления Артемовска - РИА Новости, 10.04.2023

Пушилин хочет обсудить с Хуснуллиным планы восстановления Артемовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что собирается обсудить предварительные планы восстановления Артемовска с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:31

2023-04-10T17:31

2023-04-10T17:31

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

марат хуснуллин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что собирается обсудить предварительные планы восстановления Артемовска с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. "Рано выстраивать четкие планы по восстановлению. Этому будет предшествовать еще очень серьезная работа. И я намерен обсудить данный вопрос в первом приближении с (вице-премьером РФ) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным – поделиться своими мнениями с учетом опыта по Мариуполю, по первым шагам", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он рассказал, что после того, когда военные объявят об освобождении Артемовска, он выпустит соответствующий указ о включении в административное управление этого населённого пункта, затем последуют шаги по разминированию, демонтажу разрушенных зданий и прочие. "Для сравнения, если брать Мариуполь, по демонтажу и вывозу всего строительного мусора по Мариуполю запланированы работы до конца этого года. Масштаб несколько другой, но работы потом в Артемовске предстоит много", - добавил врио главы ДНР.

https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864252228.html

артемовск

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Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, марат хуснуллин, россия, ситуация в днр и лнр