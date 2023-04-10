Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864298543.html
Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска
Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска - РИА Новости, 10.04.2023
Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска
В западной части Артемовска идут ожесточенные бои, украинские войска сконцентрировали линию обороны в районе железнодорожных путей, сообщил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:47
2023-04-10T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859741608_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_41b2469448068b9097d438b559421c6e.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В западной части Артемовска идут ожесточенные бои, украинские войска сконцентрировали линию обороны в районе железнодорожных путей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его данным, более 75% Артемовска взяты под контроль российских подразделений.
артемовск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859741608_409:109:2994:2048_1920x0_80_0_0_7d074c2c3fa1af071759ab9664891bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на дороге в окрестностях Артемовска
Автомобиль на дороге в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на дороге в окрестностях Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В западной части Артемовска идут ожесточенные бои, украинские войска сконцентрировали линию обороны в районе железнодорожных путей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«
"Говорить, что город полностью находится под нашим контролем, пока преждевременно. Еще идут ожесточенные бои в западной части. И противник сконцентрировал очередную линию в районе железнодорожных путей", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его данным, более 75% Артемовска взяты под контроль российских подразделений.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала