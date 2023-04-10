Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска

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"Говорить, что город полностью находится под нашим контролем, пока преждевременно. Еще идут ожесточенные бои в западной части. И противник сконцентрировал очередную линию в районе железнодорожных путей", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".