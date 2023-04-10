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Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска
Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска - РИА Новости, 10.04.2023
Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска
В западной части Артемовска идут ожесточенные бои, украинские войска сконцентрировали линию обороны в районе железнодорожных путей, сообщил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:47
2023-04-10T16:47
2023-04-10T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В западной части Артемовска идут ожесточенные бои, украинские войска сконцентрировали линию обороны в районе железнодорожных путей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его данным, более 75% Артемовска взяты под контроль российских подразделений.
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Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска
Врио главы ДНР Пушилин заявил об ожесточенных боях в западной части Артемовска