https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864286707.html

Российские подразделения взяли под контроль более трех четвертей Артемовска

Российские подразделения взяли под контроль более трех четвертей Артемовска - РИА Новости, 10.04.2023

Российские подразделения взяли под контроль более трех четвертей Артемовска

Российские военные освободили более 75 процентов Артемовска в ДНР, сообщил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:09

2023-04-10T16:09

2023-04-10T16:59

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные освободили более 75 процентов Артемовска в ДНР, сообщил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин отметил, что благодаря продвижению военных он смог оценить разрушения в Артемовске."Объезжая сегодня город, целого здания, неразрушенного, не увидел ни одного. Это касается и многоквартирных домов — многоэтажек, где противник оборудовал огневые точки. Это касается и объектов социальной сферы — там, где противник оборудовал опорные пункты", — добавил врио главы ДНР.Кроме того, отступая под ударами российских войск, ВСУ старались нанести максимальный ущерб покидаемым зданиям, добавил Пушилин.Сегодня врио главы ДНР посетил Артемовск. Осмотрев разрушения, он заверил, что власти смогут восстановить город, опираясь на опыт работ в Мариуполе. Кроме того, Пушилин сообщил об эвакуации жителей Артемовска. Он также наградил участвующих в освобождении города бойцов "Группы Вагнера" наградами ДНР.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864154529.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр