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Российские подразделения взяли под контроль более трех четвертей Артемовска - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 10.04.2023 (обновлено: 16:59 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864286707.html
Российские подразделения взяли под контроль более трех четвертей Артемовска
Российские подразделения взяли под контроль более трех четвертей Артемовска - РИА Новости, 10.04.2023
Российские подразделения взяли под контроль более трех четвертей Артемовска
Российские военные освободили более 75 процентов Артемовска в ДНР, сообщил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:09
2023-04-10T16:59
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные освободили более 75 процентов Артемовска в ДНР, сообщил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин отметил, что благодаря продвижению военных он смог оценить разрушения в Артемовске."Объезжая сегодня город, целого здания, неразрушенного, не увидел ни одного. Это касается и многоквартирных домов — многоэтажек, где противник оборудовал огневые точки. Это касается и объектов социальной сферы — там, где противник оборудовал опорные пункты", — добавил врио главы ДНР.Кроме того, отступая под ударами российских войск, ВСУ старались нанести максимальный ущерб покидаемым зданиям, добавил Пушилин.Сегодня врио главы ДНР посетил Артемовск. Осмотрев разрушения, он заверил, что власти смогут восстановить город, опираясь на опыт работ в Мариуполе. Кроме того, Пушилин сообщил об эвакуации жителей Артемовска. Он также наградил участвующих в освобождении города бойцов "Группы Вагнера" наградами ДНР.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864154529.html
артемовск
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артемовск, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские подразделения взяли под контроль более трех четвертей Артемовска

Пушилин: более 75 процентов Артемовска находятся под контролем российских подразделений

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные освободили более 75 процентов Артемовска в ДНР, сообщил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед", — указал он.
Пушилин отметил, что благодаря продвижению военных он смог оценить разрушения в Артемовске.
"Объезжая сегодня город, целого здания, неразрушенного, не увидел ни одного. Это касается и многоквартирных домов — многоэтажек, где противник оборудовал огневые точки. Это касается и объектов социальной сферы — там, где противник оборудовал опорные пункты", — добавил врио главы ДНР.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Кроме того, отступая под ударами российских войск, ВСУ старались нанести максимальный ущерб покидаемым зданиям, добавил Пушилин.
Сегодня врио главы ДНР посетил Артемовск. Осмотрев разрушения, он заверил, что власти смогут восстановить город, опираясь на опыт работ в Мариуполе. Кроме того, Пушилин сообщил об эвакуации жителей Артемовска. Он также наградил участвующих в освобождении города бойцов "Группы Вагнера" наградами ДНР.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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