https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864252586.html
ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением
ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением - РИА Новости, 10.04.2023
ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением
Украинские войска подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:22
2023-04-10T14:22
2023-04-10T14:55
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
мариуполь
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские войска подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. "Вагнера" показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений", — заявил он.В Артемовске практически не осталось целых зданий, но Донецкая Народная Республика справится с восстановлением города после боевых действий.Из Артемовска идет эвакуация мирных жителей, всех размещают в ДНР. Смысла открывать в городе гуманитарный центр пока нет, но он будет нужен, добавил врио главы республики.Пушилин сегодня посетил Артемовск и рассказал, что бойцы продолжают освобождать русские земли. При этом ВСУ не жалеют город, а украинское командование продолжает гнать военных "в мясорубку".Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864154529.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Мариуполь
ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением
Пушилин заявил, что ВСУ перед отходом подорвали здание администрации в Артемовске
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Украинские войска подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
.
"Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. "Вагнера" показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений", — заявил он.
В Артемовске практически не осталось целых зданий, но Донецкая Народная Республика справится с восстановлением города после боевых действий.
«
"Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя — справимся со всем. С нами вся Большая Россия", — подчеркнул Пушилин.
Из Артемовска идет эвакуация мирных жителей, всех размещают в ДНР. Смысла открывать в городе гуманитарный центр пока нет, но он будет нужен, добавил врио главы республики.
Пушилин сегодня посетил Артемовск и рассказал, что бойцы продолжают освобождать русские земли. При этом ВСУ
не жалеют город, а украинское командование продолжает гнать военных "в мясорубку".
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
В ВСУ заявили о сложной ситуации в Артемовске