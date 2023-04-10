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ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 10.04.2023 (обновлено: 14:55 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864252586.html
ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением
ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением - РИА Новости, 10.04.2023
ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением
Украинские войска подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:22
2023-04-10T14:55
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
мариуполь
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские войска подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. "Вагнера" показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений", — заявил он.В Артемовске практически не осталось целых зданий, но Донецкая Народная Республика справится с восстановлением города после боевых действий.Из Артемовска идет эвакуация мирных жителей, всех размещают в ДНР. Смысла открывать в городе гуманитарный центр пока нет, но он будет нужен, добавил врио главы республики.Пушилин сегодня посетил Артемовск и рассказал, что бойцы продолжают освобождать русские земли. При этом ВСУ не жалеют город, а украинское командование продолжает гнать военных "в мясорубку".Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864154529.html
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Мариуполь
ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением

Пушилин заявил, что ВСУ перед отходом подорвали здание администрации в Артемовске

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские войска подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. "Вагнера" показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений", — заявил он.
В Артемовске практически не осталось целых зданий, но Донецкая Народная Республика справится с восстановлением города после боевых действий.
«
"Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя — справимся со всем. С нами вся Большая Россия", — подчеркнул Пушилин.
Из Артемовска идет эвакуация мирных жителей, всех размещают в ДНР. Смысла открывать в городе гуманитарный центр пока нет, но он будет нужен, добавил врио главы республики.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Пушилин сегодня посетил Артемовск и рассказал, что бойцы продолжают освобождать русские земли. При этом ВСУ не жалеют город, а украинское командование продолжает гнать военных "в мясорубку".
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В ВСУ заявили о сложной ситуации в Артемовске
Вчера, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМариуполь
 
 
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