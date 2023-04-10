https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864252586.html

ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением

ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением - РИА Новости, 10.04.2023

ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением

Украинские войска подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:22

2023-04-10T14:22

2023-04-10T14:55

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

денис пушилин

мариуполь

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские войска подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. "Вагнера" показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений", — заявил он.В Артемовске практически не осталось целых зданий, но Донецкая Народная Республика справится с восстановлением города после боевых действий.Из Артемовска идет эвакуация мирных жителей, всех размещают в ДНР. Смысла открывать в городе гуманитарный центр пока нет, но он будет нужен, добавил врио главы республики.Пушилин сегодня посетил Артемовск и рассказал, что бойцы продолжают освобождать русские земли. При этом ВСУ не жалеют город, а украинское командование продолжает гнать военных "в мясорубку".Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864154529.html

артемовск

донецкая народная республика

мариуполь

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Кирилл Волков

артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь