https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864252228.html

Пушилин заверил, что Артемовск удастся восстановить

Пушилин заверил, что Артемовск удастся восстановить - РИА Новости, 10.04.2023

Пушилин заверил, что Артемовск удастся восстановить

Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам поездки в Артемовск сообщил, что работы по восстановлению города предстоит много, но она будет выполнена, уже есть опыт... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:20

2023-04-10T14:20

2023-04-10T17:19

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам поездки в Артемовск сообщил, что работы по восстановлению города предстоит много, но она будет выполнена, уже есть опыт Мариуполя."Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя – справимся со всем. С нами вся Большая Россия", - написал он в своем телеграм-канале.Врио главы ДНР добавил, что ему было важно лично побывать в Артемовске, увидеть, что осталось, в том числе и от центра города. Он отметил, что целых зданий там практически не осталось.Кроме того, по словам Пушилина, из Артемовска идет эвакуация мирных жителей, всех размещают в ДНР.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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"Все обустроим": Пушилин заявил, что Артемовск будет отстроен Пушилин в ходе поездки в Артемовск заявил, что город будет отстроен. 2023-04-10T14:20 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, россия, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр