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Пушилин заверил, что Артемовск удастся восстановить - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 10.04.2023 (обновлено: 17:19 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864252228.html
Пушилин заверил, что Артемовск удастся восстановить
Пушилин заверил, что Артемовск удастся восстановить - РИА Новости, 10.04.2023
Пушилин заверил, что Артемовск удастся восстановить
Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам поездки в Артемовск сообщил, что работы по восстановлению города предстоит много, но она будет выполнена, уже есть опыт... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:20
2023-04-10T17:19
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам поездки в Артемовск сообщил, что работы по восстановлению города предстоит много, но она будет выполнена, уже есть опыт Мариуполя."Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя – справимся со всем. С нами вся Большая Россия", - написал он в своем телеграм-канале.Врио главы ДНР добавил, что ему было важно лично побывать в Артемовске, увидеть, что осталось, в том числе и от центра города. Он отметил, что целых зданий там практически не осталось.Кроме того, по словам Пушилина, из Артемовска идет эвакуация мирных жителей, всех размещают в ДНР.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html
артемовск
россия
донецкая народная республика
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"Все обустроим": Пушилин заявил, что Артемовск будет отстроен
Пушилин в ходе поездки в Артемовск заявил, что город будет отстроен.
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артемовск, россия, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заверил, что Артемовск удастся восстановить

Пушилин заявил, что ДНР справится с восстановлением Артемовска после боевых действий

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам поездки в Артемовск сообщил, что работы по восстановлению города предстоит много, но она будет выполнена, уже есть опыт Мариуполя.
"Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя – справимся со всем. С нами вся Большая Россия", - написал он в своем телеграм-канале.
Врио главы ДНР добавил, что ему было важно лично побывать в Артемовске, увидеть, что осталось, в том числе и от центра города. Он отметил, что целых зданий там практически не осталось.
Кроме того, по словам Пушилина, из Артемовска идет эвакуация мирных жителей, всех размещают в ДНР.
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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