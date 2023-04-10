https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864154529.html
В ВСУ заявили о сложной ситуации в Артемовске
В ВСУ заявили о сложной ситуации в Артемовске - РИА Новости, 10.04.2023
В ВСУ заявили о сложной ситуации в Артемовске
Ситуация в Артемовске для украинских войск сложная, заявил командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:43
2023-04-10T09:43
2023-04-10T10:26
специальная военная операция на украине
горловка
донбасс
артемовск
безопасность
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ситуация в Артемовске для украинских войск сложная, заявил командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский."Бои (в районе Артемовска. — Прим. ред.) носят ожесточенный характер <...> Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", — цитирует Сырского украинский ресурс Military Media Center. Отмечается, что военный побывал на наиболее "горячих участках фронта" и на месте "принял оперативные решения и поставил задачи". Как сообщал в конце минувшей недели корреспондент РИА Новости, бойцы группы "Вагнер" продвигаются от центра Артемовска к западным кварталам.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864087925.html
https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864049562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донбасс, артемовск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донбасс, Артемовск, Безопасность
В ВСУ заявили о сложной ситуации в Артемовске
В украинских войсках заявили, что ситуация в Артемовске сложная, идут ожесточенные бои