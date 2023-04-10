https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864154529.html

В ВСУ заявили о сложной ситуации в Артемовске

В ВСУ заявили о сложной ситуации в Артемовске - РИА Новости, 10.04.2023

В ВСУ заявили о сложной ситуации в Артемовске

Ситуация в Артемовске для украинских войск сложная, заявил командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T09:43

2023-04-10T09:43

2023-04-10T10:26

специальная военная операция на украине

горловка

донбасс

артемовск

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d87f8e66c8ef7ad6f090275be3b02f60.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ситуация в Артемовске для украинских войск сложная, заявил командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский."Бои (в районе Артемовска. — Прим. ред.) носят ожесточенный характер <...> Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", — цитирует Сырского украинский ресурс Military Media Center. Отмечается, что военный побывал на наиболее "горячих участках фронта" и на месте "принял оперативные решения и поставил задачи". Как сообщал в конце минувшей недели корреспондент РИА Новости, бойцы группы "Вагнер" продвигаются от центра Артемовска к западным кварталам.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864087925.html

https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864049562.html

горловка

донбасс

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донбасс, артемовск, безопасность