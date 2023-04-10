https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html

"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, пишут СМИ

"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023

"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, пишут СМИ

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет для ремонта в Иран, пишет РБК со ссылкой на близкие к перевозчику источники и его... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:25

2023-04-10T16:25

2023-04-10T16:25

экономика

иран

россия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет для ремонта в Иран, пишет РБК со ссылкой на близкие к перевозчику источники и его представителя. По словам источников РБК, возможность техобслуживания в Иране "Аэрофлот" обсуждал несколько месяцев. Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air - обслуживание стоек шасси самолета. Ранее для этих целей "Аэрофлот" использовал мощности других провайдеров, в частности, гонконгской HAECO. Летом 2021 года перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капремонту компонентов самолетов с этой компанией. Но международные санкции затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам. По словам представителя перевозчика, на которого ссылается издание, техобслуживание самолета Airbus A330 в Иране будет выполнено провайдером по широкому спектру работ. Mahan Air имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техобслуживание с высоким уровнем качества. Компетенции иранских компаний в области технического обслуживания и ремонта самолетов будут дополнять возможности группы "Аэрофлот". Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в конце марта сообщил журналистам, что более 200 сертифицированных организаций осуществляют техобслуживание воздушных судов в РФ и этого достаточно для имеющегося парка.

https://ria.ru/20230407/aeroflot-1863652711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, иран, россия, тегеран (город), аэрофлот, airbus a330, mahan air, в мире, самолеты