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"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
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16:25 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html
"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, пишут СМИ
"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, пишут СМИ
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет для ремонта в Иран, пишет РБК со ссылкой на близкие к перевозчику источники и его... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:25
2023-04-10T16:25
экономика
иран
россия
тегеран (город)
аэрофлот
airbus a330
mahan air
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет для ремонта в Иран, пишет РБК со ссылкой на близкие к перевозчику источники и его представителя. По словам источников РБК, возможность техобслуживания в Иране "Аэрофлот" обсуждал несколько месяцев. Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air - обслуживание стоек шасси самолета. Ранее для этих целей "Аэрофлот" использовал мощности других провайдеров, в частности, гонконгской HAECO. Летом 2021 года перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капремонту компонентов самолетов с этой компанией. Но международные санкции затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам. По словам представителя перевозчика, на которого ссылается издание, техобслуживание самолета Airbus A330 в Иране будет выполнено провайдером по широкому спектру работ. Mahan Air имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техобслуживание с высоким уровнем качества. Компетенции иранских компаний в области технического обслуживания и ремонта самолетов будут дополнять возможности группы "Аэрофлот". Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в конце марта сообщил журналистам, что более 200 сертифицированных организаций осуществляют техобслуживание воздушных судов в РФ и этого достаточно для имеющегося парка.
https://ria.ru/20230407/aeroflot-1863652711.html
иран
россия
тегеран (город)
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экономика, иран, россия, тегеран (город), аэрофлот, airbus a330, mahan air, в мире, самолеты
Экономика, Иран, Россия, Тегеран (город), Аэрофлот, Airbus A330, Mahan Air, В мире, Самолеты
"Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, пишут СМИ

РБК: российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет для ремонта в Иран

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-800 С. Ожегов авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет для ремонта в Иран, пишет РБК со ссылкой на близкие к перевозчику источники и его представителя.
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"Пятого апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат техничеcкие специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air", - пишет издание.
По словам источников РБК, возможность техобслуживания в Иране "Аэрофлот" обсуждал несколько месяцев. Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air - обслуживание стоек шасси самолета. Ранее для этих целей "Аэрофлот" использовал мощности других провайдеров, в частности, гонконгской HAECO. Летом 2021 года перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капремонту компонентов самолетов с этой компанией. Но международные санкции затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.
По словам представителя перевозчика, на которого ссылается издание, техобслуживание самолета Airbus A330 в Иране будет выполнено провайдером по широкому спектру работ. Mahan Air имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техобслуживание с высоким уровнем качества. Компетенции иранских компаний в области технического обслуживания и ремонта самолетов будут дополнять возможности группы "Аэрофлот".
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев в конце марта сообщил журналистам, что более 200 сертифицированных организаций осуществляют техобслуживание воздушных судов в РФ и этого достаточно для имеющегося парка.
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ЭкономикаИранРоссияТегеран (город)АэрофлотAirbus A330Mahan AirВ миреСамолеты
 
 
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