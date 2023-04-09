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В онкодиспансер в Крыму прибыли пациенты из новых регионов
В онкодиспансер в Крыму прибыли пациенты из новых регионов - РИА Новости, 09.04.2023
В онкодиспансер в Крыму прибыли пациенты из новых регионов
Пациентов, которые прибыли в крымский онкодиспансер для получения медпомощи из новых регионов, но не нуждающихся в стационарном лечении, могут начать... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:17
2023-04-09T13:17
2023-04-09T13:34
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россия
запорожская область
херсонская область
сергей аксенов (политик)
михаил мурашко
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пациентов, которые прибыли в крымский онкодиспансер для получения медпомощи из новых регионов, но не нуждающихся в стационарном лечении, могут начать обеспечивать временным жильём, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области посетил медицинские учреждения Крыма, в том числе Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова. Помощь в больницах Крыма на бесплатной основе получают, в том числе и пациенты, прибывшие из новых регионов, уточнили в пресс-службе. "Поскольку пациентам, которые прибывают в крымский онкодиспансер для обследования, негде остановиться на территории республики, а в круглосуточном медицинском наблюдении эти пациенты не нуждаются, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения таких пациентов временным жильём",- говорится в сообщении. По итогам визита, Мурашко встретился с главой Крыма Сергеем Аксёновым, стороны обсудили вопросы развития онкологической помощи на полуострове, поскольку злокачественные новообразования являются одной из ведущих причин смертности населения не только в Крыму, но и по всей стране, отметили в пресс-службе. Кроме того, обсуждалась организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Запорожской и Херсонской областей в медучреждениях Крыма, подчеркнули в Минздраве.
https://ria.ru/20230407/pensiya-1863795046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, запорожская область, херсонская область , сергей аксенов (политик), михаил мурашко
Общество, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Сергей Аксенов (политик), Михаил Мурашко
В онкодиспансер в Крыму прибыли пациенты из новых регионов
Пациентам онкодиспансера в Крыму, прибывшим из новых регионов, могут дать временное жилье
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пациентов, которые прибыли в крымский онкодиспансер для получения медпомощи из новых регионов, но не нуждающихся в стационарном лечении, могут начать обеспечивать временным жильём, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области
посетил медицинские учреждения Крыма, в том числе Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова.
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Помощь в больницах Крыма на бесплатной основе получают, в том числе и пациенты, прибывшие из новых регионов, уточнили в пресс-службе.
"Поскольку пациентам, которые прибывают в крымский онкодиспансер для обследования, негде остановиться на территории республики, а в круглосуточном медицинском наблюдении эти пациенты не нуждаются, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения таких пациентов временным жильём",- говорится в сообщении.
По итогам визита, Мурашко встретился с главой Крыма Сергеем Аксёновым
, стороны обсудили вопросы развития онкологической помощи на полуострове, поскольку злокачественные новообразования являются одной из ведущих причин смертности населения не только в Крыму, но и по всей стране, отметили в пресс-службе. Кроме того, обсуждалась организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Запорожской и Херсонской областей
в медучреждениях Крыма, подчеркнули в Минздраве.
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