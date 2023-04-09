https://ria.ru/20230409/zdorove-1864064515.html

В онкодиспансер в Крыму прибыли пациенты из новых регионов

В онкодиспансер в Крыму прибыли пациенты из новых регионов - РИА Новости, 09.04.2023

В онкодиспансер в Крыму прибыли пациенты из новых регионов

Пациентов, которые прибыли в крымский онкодиспансер для получения медпомощи из новых регионов, но не нуждающихся в стационарном лечении, могут начать... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:17

2023-04-09T13:17

2023-04-09T13:34

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сергей аксенов (политик)

михаил мурашко

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пациентов, которые прибыли в крымский онкодиспансер для получения медпомощи из новых регионов, но не нуждающихся в стационарном лечении, могут начать обеспечивать временным жильём, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области посетил медицинские учреждения Крыма, в том числе Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова. Помощь в больницах Крыма на бесплатной основе получают, в том числе и пациенты, прибывшие из новых регионов, уточнили в пресс-службе. "Поскольку пациентам, которые прибывают в крымский онкодиспансер для обследования, негде остановиться на территории республики, а в круглосуточном медицинском наблюдении эти пациенты не нуждаются, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения таких пациентов временным жильём",- говорится в сообщении. По итогам визита, Мурашко встретился с главой Крыма Сергеем Аксёновым, стороны обсудили вопросы развития онкологической помощи на полуострове, поскольку злокачественные новообразования являются одной из ведущих причин смертности населения не только в Крыму, но и по всей стране, отметили в пресс-службе. Кроме того, обсуждалась организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Запорожской и Херсонской областей в медучреждениях Крыма, подчеркнули в Минздраве.

https://ria.ru/20230407/pensiya-1863795046.html

https://ria.ru/20230407/ege-1863758343.html

россия

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, запорожская область, херсонская область , сергей аксенов (политик), михаил мурашко