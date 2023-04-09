https://ria.ru/20230409/zaporozhe-1864026462.html
В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов
В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов - РИА Новости, 09.04.2023
В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов
Серия громких взрывов прозвучала в подконтрольном Украине Запорожье, заявил глава регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T03:58
2023-04-09T03:58
2023-04-09T09:53
специальная военная операция на украине
запорожье
владимир рогов
украина
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Серия громких взрывов прозвучала в подконтрольном Украине Запорожье, заявил глава регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.По его словам, хлопки были слышны жителям разных частей города, но самые сильные взрывы прогремели в Заводском и Шевченковском районах.Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230409/kadyrov-1864025925.html
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запорожье, владимир рогов, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Владимир Рогов, Украина
В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов
Член ГСА Рогов: в подконтрольном Украине Запорожье прозвучала серия сильных взрывов