https://ria.ru/20230409/yasinovataya-1864087649.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой 18 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Ясиноватой 18 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 09.04.2023
Украинские войска выпустили по Ясиноватой 18 снарядов натовского калибра
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T17:41
2023-04-09T17:41
2023-04-09T17:41
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 18 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230329/postavki-1861596271.html
https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1863515266.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Ясиноватой 18 снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой 18 снарядов натовского калибра