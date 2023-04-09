https://ria.ru/20230409/yasinovataya-1864085764.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Ясиноватой

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 09.04.2023

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Ясиноватой

Украинские войска в 16.55 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T17:11

2023-04-09T17:11

2023-04-09T17:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ясиноватая

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.55 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ранее представительство сообщало, что в 16.25 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров в сторону Куйбышевского района Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

ясиноватая

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, ясиноватая