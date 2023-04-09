https://ria.ru/20230409/yasinovataya-1864019498.html
Число жертв при обстреле Ясиноватой в ДНР выросло до двух человек
Число жертв при обстреле Ясиноватой в ДНР выросло до двух человек - РИА Новости, 09.04.2023
Число жертв при обстреле Ясиноватой в ДНР выросло до двух человек
Число жертв при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до двух человек, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T00:07
2023-04-09T00:07
2023-04-09T00:08
специальная военная операция на украине
ясиноватая
сцкк
донецк
ссср
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Число жертв при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до двух человек, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что количество пострадавших за день также выросло до 16 человек. Ранее представительство сообщало об обстреле Ясиноватой, в ходе которого по ней выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а также 2 ракеты из РСЗО. Глава администрации города Дмитрий Шевченко призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230408/donetsk-1864018136.html
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ясиноватая, сцкк, донецк, ссср
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, СЦКК, Донецк, СССР
Число жертв при обстреле Ясиноватой в ДНР выросло до двух человек
Число жертв при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до двух человек