Рейтинг@Mail.ru
Число жертв при обстреле Ясиноватой в ДНР выросло до двух человек - РИА Новости, 09.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:07 09.04.2023 (обновлено: 00:08 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/yasinovataya-1864019498.html
Число жертв при обстреле Ясиноватой в ДНР выросло до двух человек
Число жертв при обстреле Ясиноватой в ДНР выросло до двух человек - РИА Новости, 09.04.2023
Число жертв при обстреле Ясиноватой в ДНР выросло до двух человек
Число жертв при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до двух человек, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T00:07
2023-04-09T00:08
специальная военная операция на украине
ясиноватая
сцкк
донецк
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783562474_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_ccd8577618de1a417d5a78dd4652d8e1.jpg
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Число жертв при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до двух человек, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что количество пострадавших за день также выросло до 16 человек. Ранее представительство сообщало об обстреле Ясиноватой, в ходе которого по ней выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а также 2 ракеты из РСЗО. Глава администрации города Дмитрий Шевченко призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230408/donetsk-1864018136.html
ясиноватая
донецк
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783562474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_853ae51dc23af4eec65f888cdeafee88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, сцкк, донецк, ссср
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, СЦКК, Донецк, СССР
Число жертв при обстреле Ясиноватой в ДНР выросло до двух человек

Число жертв при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до двух человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы ДНР возле дома обстрелянного со стороны ВСУ в Ясиноватой
Сотрудник противопожарной службы ДНР возле дома обстрелянного со стороны ВСУ в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы ДНР возле дома обстрелянного со стороны ВСУ в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Число жертв при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до двух человек, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Погибли двое мужчин 1988 и 1987 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество пострадавших за день также выросло до 16 человек.
Ранее представительство сообщало об обстреле Ясиноватой, в ходе которого по ней выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а также 2 ракеты из РСЗО. Глава администрации города Дмитрий Шевченко призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Донецк - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра
Вчера, 23:55
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяСЦККДонецкСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала