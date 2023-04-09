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Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления - РИА Новости, 09.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:23 09.04.2023 (обновлено: 20:52 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/voyska-1864102882.html
Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления
Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления - РИА Новости, 09.04.2023
Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления
Киев подготовил для контрнаступления около двухсот тысяч человек, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин на встрече "Кибер Фронт Z", видео... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T20:23
2023-04-09T20:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
евгений пригожин
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Киев подготовил для контрнаступления около двухсот тысяч человек, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин на встрече "Кибер Фронт Z", видео опубликовано в Telegram-канале движения.Ранее в апреле газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине утверждала, что киевским властям пришлось перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении. Отмечается, что это привело к "стратегическим издержкам" для страны.Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Киевские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.В свою очередь, в этом регионе, как и в других новых субъектах России, заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
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вооруженные силы украины, украина, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Евгений Пригожин
Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления

Пригожин оценил численность украинских войск, собранных для контрнаступления, в 200 тысяч

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Киев подготовил для контрнаступления около двухсот тысяч человек, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин на встрече "Кибер Фронт Z", видео опубликовано в Telegram-канале движения.
«

"У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя", — сказал он.

Ранее в апреле газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине утверждала, что киевским властям пришлось перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении. Отмечается, что это привело к "стратегическим издержкам" для страны.
Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Киевские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
В свою очередь, в этом регионе, как и в других новых субъектах России, заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаЕвгений Пригожин
 
 
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