https://ria.ru/20230409/voyska-1864102882.html
Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления
Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления - РИА Новости, 09.04.2023
Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления
Киев подготовил для контрнаступления около двухсот тысяч человек, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин на встрече "Кибер Фронт Z", видео... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T20:23
2023-04-09T20:23
2023-04-09T20:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
евгений пригожин
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Киев подготовил для контрнаступления около двухсот тысяч человек, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин на встрече "Кибер Фронт Z", видео опубликовано в Telegram-канале движения.Ранее в апреле газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине утверждала, что киевским властям пришлось перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении. Отмечается, что это привело к "стратегическим издержкам" для страны.Как сообщало ранее на этой неделе агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Киевские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.В свою очередь, в этом регионе, как и в других новых субъектах России, заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Евгений Пригожин
Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления
Пригожин оценил численность украинских войск, собранных для контрнаступления, в 200 тысяч