https://ria.ru/20230409/voennye-1864069914.html

Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ

Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023

Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ

Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных, три бронемашины, а также несколько артиллерийских установок,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:02

2023-04-09T14:02

2023-04-09T14:02

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных, три бронемашины, а также несколько артиллерийских установок, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864048435.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина