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Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/voennye-1864069914.html
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных, три бронемашины, а также несколько артиллерийских установок,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:02
2023-04-09T14:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных, три бронемашины, а также несколько артиллерийских установок, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864048435.html
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ

Минобороны: российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБМП с военнослужащими
БМП с военнослужащими - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БМП с военнослужащими. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных, три бронемашины, а также несколько артиллерийских установок, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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