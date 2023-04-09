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Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных, три бронемашины, а также несколько артиллерийских установок,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:02
2023-04-09T14:02
2023-04-09T14:02
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных, три бронемашины, а также несколько артиллерийских установок, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ
Минобороны: российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных, три бронемашины, а также несколько артиллерийских установок, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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