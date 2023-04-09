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Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил на улице у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 09.04.2023
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Религия
 
16:14 09.04.2023 (обновлено: 16:56 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081981.html
Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил на улице у Киево-Печерской лавры
Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил на улице у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 09.04.2023
Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил на улице у Киево-Печерской лавры
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) провел литургию в Киево-Печерской лавре... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T16:14
2023-04-09T16:56
религия
украина
киев
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) провел литургию в Киево-Печерской лавре под открытым небом, следует из предоставленных РИА Новости очевидцами видео. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний при этом служил в отобранном у монахов канонической Церкви Трапезном храме Киево-Печерской лавры.В лавре, как следует из видео, собрались сотни прихожан канонической Церкви, многие из них молились, стоя на коленях. Среди прихожан на литургии было множество детей. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230409/sobor-1864079040.html
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Религия, Украина, Киев, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил на улице у Киево-Печерской лавры

Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил в Киево-Печерской лавре под открытым небом

© Українська Православна Церква/YoutubeБогослужение в честь праздника на улице Лавры под возглавлением митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовский)
Богослужение в честь праздника на улице Лавры под возглавлением митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовский)
© Українська Православна Церква/Youtube
Богослужение в честь праздника на улице Лавры под возглавлением митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовский)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) провел литургию в Киево-Печерской лавре под открытым небом, следует из предоставленных РИА Новости очевидцами видео.
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний при этом служил в отобранном у монахов канонической Церкви Трапезном храме Киево-Печерской лавры.
В лавре, как следует из видео, собрались сотни прихожан канонической Церкви, многие из них молились, стоя на коленях. Среди прихожан на литургии было множество детей.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Купола - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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Вчера, 15:38
 
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