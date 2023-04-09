Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил на улице у Киево-Печерской лавры
Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил в Киево-Печерской лавре под открытым небом
© Українська Православна Церква/YoutubeБогослужение в честь праздника на улице Лавры под возглавлением митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовский)
Богослужение в честь праздника на улице Лавры под возглавлением митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовский)
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) провел литургию в Киево-Печерской лавре под открытым небом, следует из предоставленных РИА Новости очевидцами видео.
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний при этом служил в отобранном у монахов канонической Церкви Трапезном храме Киево-Печерской лавры.
В лавре, как следует из видео, собрались сотни прихожан канонической Церкви, многие из них молились, стоя на коленях. Среди прихожан на литургии было множество детей.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.