https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081981.html

Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил на улице у Киево-Печерской лавры

Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил на улице у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 09.04.2023

Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил на улице у Киево-Печерской лавры

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) провел литургию в Киево-Печерской лавре... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T16:14

2023-04-09T16:14

2023-04-09T16:56

религия

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киев

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) провел литургию в Киево-Печерской лавре под открытым небом, следует из предоставленных РИА Новости очевидцами видео. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний при этом служил в отобранном у монахов канонической Церкви Трапезном храме Киево-Печерской лавры.В лавре, как следует из видео, собрались сотни прихожан канонической Церкви, многие из них молились, стоя на коленях. Среди прихожан на литургии было множество детей. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230409/sobor-1864079040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия