Патриарх Кирилл рассказал, что привело к столкновению России и Запада
Патриарх Кирилл: отсутствие общих ценностей привело к столкновению России и Запада
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей и отсутствие христианских ценностей на западе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Ложная дипломатия эпохи разрядки ушла. Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию", – сказал он участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим.
С ним, добавил патриарх, Россия не связывает ничего материального, и в этом — свидетельство правоты ее позиции. "Мы отстаиваем свою веру, свою нравственную систему ценностей. Мы не хотим, чтобы были родители номер 1 и номер 2. Мы не хотим, чтобы было утрачено различие между полами. Мы не хотим, чтобы разврат стал нормой жизни", – сказал он.
В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь отмечает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из двенадцати главных церковных праздников, связанных с жизнью Христа и Богородицы – "двунадесятых" праздников.
Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет стране независимость. Дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, люди устилали пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах, отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Всего через несколько дней после этих событий в Иерусалиме разочарованная толпа приговорит Иисуса Христа к казни.
В этот же день в 2023 году христиане, использующие григорианский календарь, отмечают Пасху.