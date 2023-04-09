https://ria.ru/20230409/tsennosti-1864118198.html

Патриарх Кирилл рассказал, что привело к столкновению России и Запада

Патриарх Кирилл рассказал, что привело к столкновению России и Запада - РИА Новости, 09.04.2023

Патриарх Кирилл рассказал, что привело к столкновению России и Запада

К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей и отсутствие христианских ценностей на западе, заявил патриарх Московский и... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T22:56

2023-04-09T22:56

2023-04-09T22:56

религия

иерусалим

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

запад

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей и отсутствие христианских ценностей на западе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Ложная дипломатия эпохи разрядки ушла. Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию", – сказал он участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим. С ним, добавил патриарх, Россия не связывает ничего материального, и в этом — свидетельство правоты ее позиции. "Мы отстаиваем свою веру, свою нравственную систему ценностей. Мы не хотим, чтобы были родители номер 1 и номер 2. Мы не хотим, чтобы было утрачено различие между полами. Мы не хотим, чтобы разврат стал нормой жизни", – сказал он. В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь отмечает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из двенадцати главных церковных праздников, связанных с жизнью Христа и Богородицы – "двунадесятых" праздников. Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет стране независимость. Дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, люди устилали пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах, отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Всего через несколько дней после этих событий в Иерусалиме разочарованная толпа приговорит Иисуса Христа к казни. В этот же день в 2023 году христиане, использующие григорианский календарь, отмечают Пасху.

https://ria.ru/20230331/politika-1862188135.html

https://ria.ru/20230310/traditsionnye-1857133557.html

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иерусалим, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, запад