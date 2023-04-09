https://ria.ru/20230409/trevoga-1864110711.html
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.04.2023
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T21:20
2023-04-09T21:20
2023-04-09T21:20
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Херсонской области прозвучал в 20.33 (совпадает с мск). В 20.56 тревога была объявлена в Николаевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили воздушную тревогу