https://ria.ru/20230409/torgovlya-1864058153.html

Доля КНР во внешней торговле Новгородской области может вырасти на треть

Доля КНР во внешней торговле Новгородской области может вырасти на треть - РИА Новости, 09.04.2023

Доля КНР во внешней торговле Новгородской области может вырасти на треть

Власти Новгородской области ожидают, что доля Китая во внешнеторговом обороте региона вырастет в этом году до 30%, заявил журналистам губернатор Новгородской... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T12:15

2023-04-09T12:15

2023-04-09T12:15

новгородская область

андрей никитин (политик)

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Власти Новгородской области ожидают, что доля Китая во внешнеторговом обороте региона вырастет в этом году до 30%, заявил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин. "Ожидаем в этом году роста доли Китая во внешнеторговом обороте Новгородской области до 30 процентов", - сообщил Никитин в рамках рабочей поездки в КНР. Говоря о торговле области с Китаем, губернатор отметил, что "определенное плато было в 2021 году, а в 2022 году был рост, сейчас основной объем экспорта в Китай, если брать предыдущие периоды, это минеральные удобрения". "Продукция лесопереработки практически не поставлялась, потому что вся она в основном шла на европейские рынки, сейчас для коллег это новая задача", - добавил он. Никитин также сообщил, что в рамках визита в Китай провел многочисленные и довольно разносторонние встречи. "Я встречался с партийным руководством, и с руководством атомной станции, и с предпринимателями, и с экономическим руководством в китайских провинциях, поэтому спектр был широкий", - отметил глава региона. "Надо сказать, что наши китайские товарищи очень внимательно и ответственно относятся к тем договоренностям, которые достигнуты нашим президентом (Владимиром Путиным) и председателем КНР Си Цзиньпином на последней встрече", - заявил Никитин. Отвечая на вопрос о том, к чему в ходе переговоров больше всего интереса проявляла китайская сторона, губернатор подчеркнул, что "для них, как и впрочем для нас, для региональных российских руководителей, это определенное руководство к действию, а там говорится о всестороннем партнерстве, поэтому это должно быть экономическое партнерство, культурное партнерство, это должно быть также научное партнерство обязательно, поэтому весь этот спектр мы безусловно обсуждали".

https://ria.ru/20230409/turizm-1864057564.html

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новгородская область

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Варвара Скокшина

новгородская область, андрей никитин (политик)