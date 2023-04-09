https://ria.ru/20230409/tayvan-1864050575.html
Вооруженные силы Китая продолжают военные учения вокруг Тайваня
Вооруженные силы Китая продолжают военные учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 09.04.2023
Вооруженные силы Китая продолжают военные учения вокруг Тайваня
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье продолжает военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая имитацию... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T10:55
2023-04-09T10:55
2023-04-09T10:55
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье продолжает военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая имитацию высокоточных ударов, следует из заявления командования. Как отмечается в заявлении, опубликованном в воскресенье в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat, войска командования продолжают находиться вокруг острова Тайвань. Ключевой целью данного этапа учений, как отмечается, является имитация нанесения совместных высокоточных ударов. В воскресенье тайваньское оборонное ведомство сообщило, что по состоянию на 12.00 (7.00 мск) остров зафиксировал приближение 58 самолетов и 9 кораблей НОАК. Ранее в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Ранее Восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что в первый день учений вооруженные силы КНР отработали маневры по захвату господства на море и в воздухе, боевому патрулированию вокруг острова, а также по полному окружению и сдерживанию острова, в учениях были задействованы эсминцы и фрегаты ВМС НОАК, десантные группы, истребители, бомбардировщики, самолеты специального назначения ВВС НОАК, артиллерийские бригады, ракетные войска. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230409/tayvan-1864040600.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, ноак, народно-освободительная армия китая, wechat
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, НОАК, Народно-освободительная армия Китая, WeChat
Вооруженные силы Китая продолжают военные учения вокруг Тайваня
Вооруженные силы Китая продолжают учения вокруг Тайваня, отрабатывая имитацию ударов
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье продолжает военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая имитацию высокоточных ударов, следует из заявления командования.
Как отмечается в заявлении, опубликованном в воскресенье в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК
в соцсети WeChat, войска командования продолжают находиться вокруг острова Тайвань. Ключевой целью данного этапа учений, как отмечается, является имитация нанесения совместных высокоточных ударов.
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 50 китайских самолетов
В воскресенье тайваньское оборонное ведомство сообщило, что по состоянию на 12.00 (7.00 мск) остров зафиксировал приближение 58 самолетов и 9 кораблей НОАК.
Ранее в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.
Ранее Восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что в первый день учений вооруженные силы КНР отработали маневры по захвату господства на море и в воздухе, боевому патрулированию вокруг острова, а также по полному окружению и сдерживанию острова, в учениях были задействованы эсминцы и фрегаты ВМС НОАК, десантные группы, истребители, бомбардировщики, самолеты специального назначения ВВС НОАК, артиллерийские бригады, ракетные войска.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
В США не исключили отправки военных на Тайвань