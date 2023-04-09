https://ria.ru/20230409/tayvan-1864050575.html

Вооруженные силы Китая продолжают военные учения вокруг Тайваня

Вооруженные силы Китая продолжают военные учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 09.04.2023

Вооруженные силы Китая продолжают военные учения вокруг Тайваня

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье продолжает военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая имитацию... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T10:55

2023-04-09T10:55

2023-04-09T10:55

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

ноак

народно-освободительная армия китая

wechat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828317948_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_2f95493ab534a43aadb683f52dca9c91.jpg

ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье продолжает военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая имитацию высокоточных ударов, следует из заявления командования. Как отмечается в заявлении, опубликованном в воскресенье в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat, войска командования продолжают находиться вокруг острова Тайвань. Ключевой целью данного этапа учений, как отмечается, является имитация нанесения совместных высокоточных ударов. В воскресенье тайваньское оборонное ведомство сообщило, что по состоянию на 12.00 (7.00 мск) остров зафиксировал приближение 58 самолетов и 9 кораблей НОАК. Ранее в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Ранее Восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что в первый день учений вооруженные силы КНР отработали маневры по захвату господства на море и в воздухе, боевому патрулированию вокруг острова, а также по полному окружению и сдерживанию острова, в учениях были задействованы эсминцы и фрегаты ВМС НОАК, десантные группы, истребители, бомбардировщики, самолеты специального назначения ВВС НОАК, артиллерийские бригады, ракетные войска. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230409/tayvan-1864040600.html

https://ria.ru/20230408/ssha-1863981609.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, ноак, народно-освободительная армия китая, wechat