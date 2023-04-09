https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1870031642.html

Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации

Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023

Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации

Магаданская организация "Боевое братство" приобрела автомобиль "Нива" для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, написал в своем... РИА Новости, 05.05.2023

2023-04-09T06:35

2023-04-09T06:35

2023-05-05T18:35

специальная военная операция на украине

надежные люди

общество

боевое братство

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МАГАДАН, 9 апр - РИА Новости. Магаданская организация "Боевое братство" приобрела автомобиль "Нива" для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель организации Эдуард Козлов. ""Боевое братство" приобрело колымским бойцам автомобиль "Нива" для бездорожья. Машина будет служить верой и правдой нашим ребятам. Она подготовлена для езды в любых условиях и конечно же пригодится землякам на передовой, куда ее скоро доставят волонтеры", - написал Козлов.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

надежные люди, общество, боевое братство