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Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации
Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации
Магаданская организация "Боевое братство" приобрела автомобиль "Нива" для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, написал в своем... РИА Новости, 05.05.2023
2023-04-09T06:35
2023-04-09T06:35
2023-05-05T18:35
специальная военная операция на украине
надежные люди
общество
боевое братство
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МАГАДАН, 9 апр - РИА Новости. Магаданская организация "Боевое братство" приобрела автомобиль "Нива" для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель организации Эдуард Козлов. ""Боевое братство" приобрело колымским бойцам автомобиль "Нива" для бездорожья. Машина будет служить верой и правдой нашим ребятам. Она подготовлена для езды в любых условиях и конечно же пригодится землякам на передовой, куда ее скоро доставят волонтеры", - написал Козлов.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html
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надежные люди, общество, боевое братство
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Общество, Боевое братство
Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации
Ниву для бездорожья отправили магаданским бойцам в зону спецоперации