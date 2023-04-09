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Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 09.04.2023 (обновлено: 18:35 05.05.2023)
https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1870031642.html
Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации
Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации
Магаданская организация "Боевое братство" приобрела автомобиль "Нива" для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, написал в своем... РИА Новости, 05.05.2023
2023-04-09T06:35
2023-05-05T18:35
специальная военная операция на украине
надежные люди
общество
боевое братство
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МАГАДАН, 9 апр - РИА Новости. Магаданская организация "Боевое братство" приобрела автомобиль "Нива" для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель организации Эдуард Козлов. ""Боевое братство" приобрело колымским бойцам автомобиль "Нива" для бездорожья. Машина будет служить верой и правдой нашим ребятам. Она подготовлена для езды в любых условиях и конечно же пригодится землякам на передовой, куда ее скоро доставят волонтеры", - написал Козлов.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html
РИА Новости
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надежные люди, общество, боевое братство
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Общество, Боевое братство
Ниву для бездорожья отправили бойцам в зону спецоперации

Ниву для бездорожья отправили магаданским бойцам в зону спецоперации

© Фото : предоставлено пресс-службой АВТОВАЗаАвтомобиль "Нива"
Автомобиль Нива - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой АВТОВАЗа
Автомобиль "Нива". Архивное фото
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МАГАДАН, 9 апр - РИА Новости. Магаданская организация "Боевое братство" приобрела автомобиль "Нива" для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель организации Эдуард Козлов.
""Боевое братство" приобрело колымским бойцам автомобиль "Нива" для бездорожья. Машина будет служить верой и правдой нашим ребятам. Она подготовлена для езды в любых условиях и конечно же пригодится землякам на передовой, куда ее скоро доставят волонтеры", - написал Козлов.
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Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиОбществоБоевое братство
 
 
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