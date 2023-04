https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864112010.html

Спецоперация, 9 апреля: Киев бросил под Артемовск элитные войска

Спецоперация, 9 апреля: Киев бросил под Артемовск элитные войска - РИА Новости, 09.04.2023

Спецоперация, 9 апреля: Киев бросил под Артемовск элитные войска

Газета New York Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США по Украине написала, что власти Украины были вынуждены перебросить под Артемовск... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09

2023-04-09T21:44

2023-04-09T23:52

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Газета New York Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США по Украине написала, что власти Украины были вынуждены перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении, это привело к "стратегическим издержкам" для Киева. Кроме того, газета Washington Post указывает, что возможность Украины обеспечивать противовоздушную оборону среднего радиуса для защиты будет полностью истощена к 23 мая. Отмечается, что из-за истощения боеприпасов украинским войскам следует сделать приоритетом такую работу средств ПВО, чтобы они были направлены против истребителей и вертолетов России и не расходовались на "меньшие угрозы, подобные беспилотникам". Помимо средств ПВО обеспокоенность Пентагона также вызывает сокращение артиллерийских запасов, которые по прогнозам, указанным в документах, могут быть израсходованы в течение "дней". Об утечке секретных документов США по Украине По сообщению газеты New York Times, утечка в сеть секретных документов США по Украине, которая якобы появилась в субботу, осложнила отношения Вашингтона со своими союзниками и может навредить его дипломатическим отношениям с западными странами из-за шпионажа за ними. Отмечается, что высокопоставленные официальные лица США признали, что слитые в сеть документы являются разведанными и оперативными сводками, составленными Объединенным комитетом начальников штабов Пентагона. По крайней мере один из опубликованных документов был изменен по сравнению с оригиналом в более поздний момент. В статье обращается внимание, что согласно другому высокопоставленному американскому чиновнику, поиск источника утечки осложняется тем, что "сотни, если не тысячи" военных и других официальных лиц США имеют доступ к документам подобного уровня. За последние несколько дней Пентагон ввел специальные процедуры, чтобы "заблокировать" распространение важных информационных сведений. По информации газеты Washington Post, утечка секретных документов США вызвала панику в руководстве Пентагона. По словам "двух официальных лиц США", слова которых приводит газета, в пятницу руководство ведомства "ограничило поток разведданных" в ответ на утечку документов. При этом, как отметило неназванное американское официальное лицо, ограничение было крайне строгим, что лишь свидетельствовало о "высоком уровне паники" в рядах руководства Пентагона. В статье отмечается, что один из представителей европейской разведки выразил беспокойство касательно возможного ограничения Вашингтоном доступа союзников к своим будущим разведывательным отчетам, что может оставить их в полном неведении. При этом подчеркивается, что многие из опубликованных секретных документов имеют пометку NOFORN, означающую запрет их передачи иностранным гражданам. Однако для данного правила существует исключение, согласно которому информацию подобного уровня все же могут получать представители близких союзников США - страны, входящие в сообщество "Пять глаз", в которое входят Австралия, Британия, Канада и Новая Зеландия. Многие американские официальные лица и их иностранные партнеры, согласно газете, были ошеломлены, а в некоторых случаях и разгневаны разнообразием подробностей о шпионаже Вашингтона за своими "друзьями и врагами", о чем свидетельствуют появившиеся в сети данные. Ход спецоперацииНа донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины и три гаубицы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Там добавили, что на херсонском направлении Киев потерял до 60 украинских военных, были уничтожены три бронемашины, а также несколько артиллерийских установок. Кроме того, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 90 военнослужащих, а на южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов, Киев за сутки потерял до 20 человек, бронемашину и три гаубицы. По данным министерства, российские военные в Харьковской области поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков". В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой народной республики уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады, отмечает Минобороны РФ. В течение суток нанесено поражение 98 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для украинской группировки войск на Донбассе. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 14 беспилотников и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч". Обстрелы со стороны украинских войск Утром украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка на окраине Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку в ДНР, всего выпустив 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, добавили в центре. Днем украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Верхнеторецкому и Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. К вечеру украинские войска выпустили 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, также боевики обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи в Запорожской области, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил журналистам представитель администрации города. "Стоит отметить, что обстрел произошёл в большой православный праздник. Били американскими системами, цели для которых ВСУ согласует с кураторами из США", - сказал представитель администрации. Вокруг спецоперации Председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель обманывали Россию 8 лет для подготовки Украины к конфликту, говоря о своей приверженности минским соглашениям вместо того, чтобы по-настоящему понудить Украину к миру. Она отметила, что именно по этой причине спецоперация России на Украине "просто была неизбежна". "И если бы такое решение не было принято – последствия были бы для нас катастрофические", - добавила спикер верхней палаты парламента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал минские соглашения игрой в наперстки, и этот обман во многом развязал киевскому режиму руки, чтобы устраивать у себя в стране "бойню русских". Военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому ЕС должен передать Украине миллион снарядов калибра 155 миллиметров, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. Согласно изданию, речь идет о плане, в соответствии с которым 17 стран ЕС совместно с Норвегией хотят передать Украине миллион таких снарядов в ближайшие 12 месяцев. Замысел состоит в том, чтобы ВС этих стран передали снаряды из своих запасов, получив компенсацию за счет средств ЕС. На это выделяется миллиард евро, и еще миллиард ЕС планирует направить на совместные закупки новых боеприпасов, говорится в материале. Однако осведомленные лица "сомневаются, что план сработает", подчеркивает газета. "В брюссельских военных кругах говорят, что миллион снарядов едва ли будет собрано. По крайней мере, не в течение одного года", - говорится в статье. Отмечается, что переговоры между сторонами идут тяжело, речь идет о "полномочиях, тщеславии и национальных интересах". Согласно газете, одни страны ЕС хотят заказать артиллерийские снаряды через Европейское оборонное агентство (EDA), тогда как другие выступают против этого. Самый же щекотливый вопрос состоит в возможности закупок снарядов за пределами Европы: к примеру, против такого сценария выступает Франция, которая предпочла бы, чтобы заказы получила ее собственная оборонная промышленность, а Греция и Кипр опасаются, что заказы достанутся турецким производителям, пишет издание. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейской архитектуры безопасности, о которой говорил председатель КНР Си Цзиньпин, не может быть, пока на территории Европы идут такие конфликты, как на Украине. По его мнению, у Китая то же, что и у Франции, мнение о происходящем на Украине: сейчас "климат военный", еще не пришло время для переговоров. "Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог позволяет смягчить услышанные нами комментарии о некой самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России", - добавил французский лидер. Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат заявил, что обещанные Западом системы противовоздушной обороны скоро должны прибыть на Украину.

