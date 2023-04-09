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ВС России поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков" - РИА Новости, 09.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 09.04.2023 (обновлено: 14:19 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864069456.html
ВС России поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"
ВС России поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков" - РИА Новости, 09.04.2023
ВС России поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"
Российские военные в Харьковской области поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков", сообщило министерство обороны... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:59
2023-04-09T14:19
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военные в Харьковской области поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков", сообщило министерство обороны РФ.В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой народной республики уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады, отмечает Минобороны РФ.В течение суток нанесено поражение 98 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Запорожская область
ВС России поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"

ВС России поразили передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военные в Харьковской области поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков", сообщило министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков", - говорится в сводке военного ведомства.
В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой народной республики уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады, отмечает Минобороны РФ.
В течение суток нанесено поражение 98 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреЗапорожская область
 
 
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