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ВС России поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"
ВС России поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков" - РИА Новости, 09.04.2023
ВС России поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"
Российские военные в Харьковской области поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков", сообщило министерство обороны... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:59
2023-04-09T13:59
2023-04-09T14:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военные в Харьковской области поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков", сообщило министерство обороны РФ.В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой народной республики уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады, отмечает Минобороны РФ.В течение суток нанесено поражение 98 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России поразили командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"
ВС России поразили передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"