https://ria.ru/20230409/soglasheniya-1864064332.html

Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки

Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки - РИА Новости, 09.04.2023

Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:16

2023-04-09T13:16

2023-04-09T14:42

в мире

россия

дмитрий песков

павел зарубин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале."Нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию", — сказал он.В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее бывший президент Франции Франсуа Олланд поддержал ее утверждение, отметив, что геополитическая ситуация в то время складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.Оба политика участвовали в саммите "Нормандской четверки", на которой был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января также заявил, что "нормандский формат" переговоров был "дипломатической имитацией". А экс-лидер Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской коалиции" против России.По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписанты Минских соглашений откровенно признались в том, что эти договоренности нужны были для того, чтобы готовить войну против России.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев так и не выполнил этот план.

https://ria.ru/20230409/matvienko-1864064890.html

https://ria.ru/20230216/minsk-1852431190.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин