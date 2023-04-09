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Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки - РИА Новости, 09.04.2023
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13:16 09.04.2023 (обновлено: 14:42 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/soglasheniya-1864064332.html
Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки
Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки - РИА Новости, 09.04.2023
Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:16
2023-04-09T14:42
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале."Нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию", — сказал он.В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее бывший президент Франции Франсуа Олланд поддержал ее утверждение, отметив, что геополитическая ситуация в то время складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.Оба политика участвовали в саммите "Нормандской четверки", на которой был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января также заявил, что "нормандский формат" переговоров был "дипломатической имитацией". А экс-лидер Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской коалиции" против России.По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписанты Минских соглашений откровенно признались в том, что эти договоренности нужны были для того, чтобы готовить войну против России.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев так и не выполнил этот план.
https://ria.ru/20230409/matvienko-1864064890.html
https://ria.ru/20230216/minsk-1852431190.html
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в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки

Представитель Кремля Песков назвал подход Запада к Минским соглашениям игрой в наперстки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале.
"Нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию", — сказал он.
В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее бывший президент Франции Франсуа Олланд поддержал ее утверждение, отметив, что геополитическая ситуация в то время складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.
Оба политика участвовали в саммите "Нормандской четверки", на которой был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Олланд и Меркель дурачили Россию восемь лет, заявила Матвиенко
Вчера, 13:18
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января также заявил, что "нормандский формат" переговоров был "дипломатической имитацией". А экс-лидер Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской коалиции" против России.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписанты Минских соглашений откровенно признались в том, что эти договоренности нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев так и не выполнил этот план.
Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель во Дворце независимости в Минске. 2015 год - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во лжи о Минских соглашениях
16 февраля, 15:09
 
В миреРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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