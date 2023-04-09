https://ria.ru/20230409/siriya-1864084078.html
Один из аккаунтов Минобороны Сирии в Telegram взломали
Один из аккаунтов Минобороны Сирии в Telegram взломали - РИА Новости, 09.04.2023
Один из аккаунтов Минобороны Сирии в Telegram взломали
Один из аккаунтов минобороны Сирии в приложении Telegram был взломан, сообщило ведомство в воскресенье. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T16:55
2023-04-09T16:55
2023-04-09T17:09
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Один из аккаунтов минобороны Сирии в приложении Telegram был взломан, сообщило ведомство в воскресенье. "Один из аккаунтов министерства обороны Сирийской Арабской Республики в приложении Telegram был взломан", - говорится в заявлении минобороны. Ведомство отмечает, что взломанный аккаунт был удален, ведение остальных аккаунтов в Telegram, связанных с минобороны Сирии, было остановлено. Кроме того, министерство попросило подписчиков своих страниц в соцсетях остерегаться фейковых аккаунтов в любом приложении и назвало свой сайт официальным источником новостей ведомства в интернете. Ранее 6 апреля подобной хакерской атаке подвергся телеграм-канал правительства Сирии.
https://ria.ru/20230228/khaker-1854756156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
Один из аккаунтов Минобороны Сирии в Telegram взломали
Один из аккаунтов Минобороны Сирии в Telegram взломали, страница была удалена
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Один из аккаунтов минобороны Сирии в приложении Telegram был взломан, сообщило ведомство в воскресенье.
"Один из аккаунтов министерства обороны Сирийской Арабской Республики в приложении Telegram был взломан", - говорится в заявлении минобороны.
Ведомство отмечает, что взломанный аккаунт был удален, ведение остальных аккаунтов в Telegram, связанных с минобороны Сирии, было остановлено. Кроме того, министерство попросило подписчиков своих страниц в соцсетях остерегаться фейковых аккаунтов в любом приложении и назвало свой сайт официальным источником новостей ведомства в интернете.
Ранее 6 апреля подобной хакерской атаке подвергся телеграм-канал правительства Сирии.
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