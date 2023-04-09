https://ria.ru/20230409/siriya-1864084078.html

Один из аккаунтов Минобороны Сирии в Telegram взломали

Один из аккаунтов Минобороны Сирии в Telegram взломали - РИА Новости, 09.04.2023

Один из аккаунтов Минобороны Сирии в Telegram взломали

Один из аккаунтов минобороны Сирии в приложении Telegram был взломан, сообщило ведомство в воскресенье. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T16:55

2023-04-09T16:55

2023-04-09T17:09

в мире

сирия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Один из аккаунтов минобороны Сирии в приложении Telegram был взломан, сообщило ведомство в воскресенье. "Один из аккаунтов министерства обороны Сирийской Арабской Республики в приложении Telegram был взломан", - говорится в заявлении минобороны. Ведомство отмечает, что взломанный аккаунт был удален, ведение остальных аккаунтов в Telegram, связанных с минобороны Сирии, было остановлено. Кроме того, министерство попросило подписчиков своих страниц в соцсетях остерегаться фейковых аккаунтов в любом приложении и назвало свой сайт официальным источником новостей ведомства в интернете. Ранее 6 апреля подобной хакерской атаке подвергся телеграм-канал правительства Сирии.

https://ria.ru/20230228/khaker-1854756156.html

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия