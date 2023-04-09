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День войск противовоздушной обороны

День войск противовоздушной обороны - РИА Новости, 09.04.2023

День войск противовоздушной обороны

День войск противовоздушной обороны – День войск ПВО является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля, согласно... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T00:55

2023-04-09T00:55

2023-04-09T00:55

справки

день войск противовоздушной обороны рф

россия

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День войск противовоздушной обороны – День войск ПВО является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля, согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2023 году этот день приходится на 9 апреля. Праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года за большие заслуги войск противовоздушной обороны страны в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) и за выполнение ими особо важных задач в мирное время. Вначале он отмечался 11 апреля. Празднование Дня войск ПВО было перенесено на второе воскресенье апреля указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Войска противовоздушной обороны – вид Вооруженных сил СССР и до 1998 года Вооруженных сил РФ, предназначенный для защиты от ударов с воздуха и из космоса административных, промышленно-экономических центров и районов страны, группировок вооруженных сил, важных военных и других объектов. Зарождение войск ПВО связано с боевым использованием авиации в Первой мировой войне (1914-1918), вследствие чего в России появилась зенитная артиллерия. Для прикрытия крупных городов стали создавать специальные авиаотряды, применять аэростаты заграждения и прожекторы; была организована служба воздушного наблюдения и оповещения. Вторым значимым этапом в развитии отечественной системы ПВО стала Великая Отечественная война (1941-1945), именно тогда в ней произошли наиболее значительные количественные и качественные изменения. Одним из таких изменений было разделение ПВО на войсковую ПВО и ПВО территории страны. За годы войны войска ПВО сбили более 7500 самолетов противника, уничтожили более 1000 танков, более 1500 орудий и тем самым успешно выполняли задачи по воздушному прикрытию крупных промышленных центров государства, сохранили от разрушения с воздуха многие города и другие населенные пункты, железнодорожные коммуникации. В послевоенное время войска ПВО страны совершенствовались и оснащались современными самолетами-истребителями, зенитной артиллерией и зенитными ракетными комплексами, радиотехнические войска получили радиолокационную технику. В 1950-е годы в войсках ПВО выделились как рода войск радиотехнические (РТВ) и зенитные ракетные войска (ЗРВ), а в 1977 году было завершено формирование войск противоракетной и противокосмической обороны (с 1992 года – Войска ракетно-космической обороны, с 1997 года они были включены в состав Ракетных войск стратегического назначения, в 2001 году вошли в состав Космических войск). Быстрое развитие новых средств воздушного нападения, а также появление и развитие новых средств противовоздушной обороны вызвали необходимость перестройки организационной структуры ПВО страны. На основании указа президента РФ от 16 июля 1997 года "О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры" войска ПВО были объединены с Военно-воздушными силами в один вид вооруженных сил – Военно-воздушные силы (ВВС). В 2005-2006 годах в состав ВВС передали часть соединений и частей войсковой ПВО. В ходе последующего реформирования Вооруженных сил РФ были сформированы командования ВВС и ПВО, подчиненные вновь созданным оперативно-стратегическим командованиям: Западному, Южному, Центральному и Восточному. В 2011 году на базе Космических войск, созданных в 2001 году из воинских формирований, ранее входивших в Военно-космические силы, и объединения ракетно-космической обороны, были образованы Войска воздушно-космической обороны (ВКО), которые объединили управление системами предупреждения о ракетном нападении противоракетной обороны, противовоздушной обороны, контроля космического пространства, запуска и управления спутников. В 2015 году сформировали новый вид Вооруженных сил России – Воздушно-космические силы (ВКС) путем слияния войск ВКО и ВВС. В составе ВКС были выделены три рода войск, одним из них являются войска противовоздушной и противоракетной обороны (Войска ПВО-ПРО). Войска ПВО-ПРО выполняют широкий спектр задач, основными из которых являются отражение агрессии в воздушно-космической сфере и защита от ударов средств воздушно-космического нападения противника пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск, административно-политических центров, промышленно-экономических районов, важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны, а также поражение головных частей баллистических ракет вероятного противника, атакующих важные государственные объекты. Решение задач по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района страны в ВКС возложено на 1-ю армию противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Войск ПВО-ПРО. Протяженность границ ее ответственности составляет около 1200 километров, охватывают территорию порядка 10 областей и одной республики России. В боевой состав объединения входят соединения противовоздушной и противоракетной обороны, которые обеспечивают защиту воздушного пространства над столицей РФ, контроль и порядок его использования, осуществляют прикрытие более 120 объектов обороны в границах ответственности. Все перспективные образцы вооружения и военной техники в первую очередь попадают на апробацию в 1-ю армию ПВО-ПРО особого назначения, которая прикрывает Москву и высшие звенья управления государства. На вооружении соединений ПВО ВКС, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района, стоят зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С", способные противостоять всем средствам воздушно-космического нападения, в том числе крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам. Радиотехнические войска оснащены радиолокационными комплексами (РЛК ) и радиолокационными станциями (РЛС ) "Небо-М", "Подлет-К1", "ВВО" ("Всевысотный обнаружитель"), "Наблюдатель", "Каста" и другими современными средствами радиолокационного контроля воздушного пространства. Новейшие РЛК и РЛС боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности до 300 километров и высоте верхней границы более 50 километров. Подготовку высокопрофессиональных офицерских кадров для воинских формирований противовоздушной обороны осуществляют военно-учебные заведения – Тверская военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и ее учебные центры зенитных ракетных и радиотехнических войск в Гатчине и Владимире, а также Ярославское высшее военное училище ПВО. Войсковая ПВО, основу которой составляют соединения, воинские части и подразделения ПВО Сухопутных, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-Морского Флота, отмечает свой праздник – День войсковой противовоздушной обороны. Согласно приказу министра обороны РФ № 50 от 9 февраля 2007 года, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день войск противовоздушной обороны рф, россия