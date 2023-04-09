https://ria.ru/20230409/promyshlennost-1864092704.html

Москва и Минск разработают механизм реализации единой промышленной политики

Москва и Минск разработают механизм реализации единой промышленной политики - РИА Новости, 09.04.2023

Москва и Минск разработают механизм реализации единой промышленной политики

Минпром Белоруссии и Минпромторг России вырабатывают механизм реализации соглашения о единой промышленной политике, заявил министр промышленности республики... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T18:41

2023-04-09T18:41

2023-04-09T18:41

союзное государство

белоруссия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

экономика

промышленность

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МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Минпром Белоруссии и Минпромторг России вырабатывают механизм реализации соглашения о единой промышленной политике, заявил министр промышленности республики Александр Рогожник. "Министерство промышленности Беларуси и министерство промышленности и торговли России вырабатывают механизм реализации двух стратегически важных для промышленности Союзного государства межправительственных соглашений о признании технологических операций и о проведении единой промышленной политики", - приводит пресс-служба министерства слова Рогожник на сайте ведомства. Реализация документов осуществляется через взаимодействие соответствующих рабочих групп, созданных сторонами, отметил Рогожник. По его словам, основная цель указанных соглашений – обеспечение скоординированной работы отраслей промышленности двух стран. "Совместное взаимодействие в рамках подписанных соглашений предусматривает, в первую очередь, максимальное вовлечение в кооперационный процесс промышленных предприятий государств-членов союза в целях повышения импортонезависимости и обеспечения технологического суверенитета Союзного государства, в выработке эффективных механизмов финансирования и реализации таких кооперационных проектов, их поддержке со стороны государств, а также в развитии научно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "реализация соглашений направлена на создание единого промышленного пространства и объединение материального и интеллектуального потенциалов промышленных предприятий". "Сегодня это особенно актуально в сложившихся условиях, когда к двум странам применяются санкционные меры со стороны недружественных стран и имеют место отказы от работы со стороны иностранных поставщиков технологий и комплектующих", - говорится в сообщении со ссылкой на слова министра. Там отмечается, что сотрудничество промышленных предприятий Союзного государства в сфере кооперации имеет долгосрочный характер, особенно в сфере машиностроения. "В то же время потенциал данного направления и имеющиеся компетенции далеко не исчерпаны. Предусматривается дальнейшее эффективное развитие и создание взаимовыгодных кооперационных связей и конкурентной недискриминационной среды на рынках промышленной продукции двух стран", - говорится в там.

https://ria.ru/20230405/putin-1863323048.html

https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863330108.html

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белоруссия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, промышленность