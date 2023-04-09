https://ria.ru/20230409/proisshestvie-1864080018.html

В Тверской области под лед провалились трое подростков

В Тверской области под лед провалились трое подростков - РИА Новости, 09.04.2023

В Тверской области под лед провалились трое подростков

Трое несовершеннолетних провалились под лед в Тверской области, двоих спасли, один подросток погиб, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T15:52

2023-04-09T15:52

2023-04-09T15:52

происшествия

калининский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Трое несовершеннолетних провалились под лед в Тверской области, двоих спасли, один подросток погиб, сообщила прокуратура региона. "Сегодня, 9 апреля, в населенном пункте Мермерины Калининского района Тверской области трое несовершеннолетних провалились на пруду под лед. Двоих мальчиков очевидцы извлекли живыми, один подросток погиб", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры. Отмечается, что установление всех обстоятельств и причин произошедшего контролируется прокуратурой Калининского района. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. По данным СУСК по Тверской области, по факту смерти подростка организована доследственная проверка "В настоящее время на месте происшествия работают следователь и криминалист Следственного комитета, прокурор, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются очевидцы произошедшего. В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.

https://ria.ru/20230407/pogibshie-1863760200.html

https://ria.ru/20230319/led-1858919334.html

калининский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)