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В Тверской области под лед провалились трое подростков - РИА Новости, 09.04.2023
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15:52 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/proisshestvie-1864080018.html
В Тверской области под лед провалились трое подростков
В Тверской области под лед провалились трое подростков - РИА Новости, 09.04.2023
В Тверской области под лед провалились трое подростков
Трое несовершеннолетних провалились под лед в Тверской области, двоих спасли, один подросток погиб, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:52
2023-04-09T15:52
происшествия
калининский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Трое несовершеннолетних провалились под лед в Тверской области, двоих спасли, один подросток погиб, сообщила прокуратура региона. "Сегодня, 9 апреля, в населенном пункте Мермерины Калининского района Тверской области трое несовершеннолетних провалились на пруду под лед. Двоих мальчиков очевидцы извлекли живыми, один подросток погиб", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры. Отмечается, что установление всех обстоятельств и причин произошедшего контролируется прокуратурой Калининского района. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. По данным СУСК по Тверской области, по факту смерти подростка организована доследственная проверка "В настоящее время на месте происшествия работают следователь и криминалист Следственного комитета, прокурор, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются очевидцы произошедшего. В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
https://ria.ru/20230407/pogibshie-1863760200.html
https://ria.ru/20230319/led-1858919334.html
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происшествия, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тверской области под лед провалились трое подростков

В Тверской области под лед провалились трое подростков, один из них погиб

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСпасательная служба на водных объектах
Спасательная служба на водных объектах - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РЯЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Трое несовершеннолетних провалились под лед в Тверской области, двоих спасли, один подросток погиб, сообщила прокуратура региона.
"Сегодня, 9 апреля, в населенном пункте Мермерины Калининского района Тверской области трое несовершеннолетних провалились на пруду под лед. Двоих мальчиков очевидцы извлекли живыми, один подросток погиб", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.
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Отмечается, что установление всех обстоятельств и причин произошедшего контролируется прокуратурой Калининского района. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.
По данным СУСК по Тверской области, по факту смерти подростка организована доследственная проверка
"В настоящее время на месте происшествия работают следователь и криминалист Следственного комитета, прокурор, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются очевидцы произошедшего. В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
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ПроисшествияКалининский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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