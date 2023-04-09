Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/pologi-1864096403.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.04.2023
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS
Украинские боевики в Вербное воскресенье обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи в Запорожской области, по предварительным данным, пострадал один человек,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T19:27
2023-04-09T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
рсзо himars
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_9a13e5274cd3d7b1ecb907cc494ebcaf.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 апр - РИА Новости. Украинские боевики в Вербное воскресенье обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи в Запорожской области, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил журналистам представитель администрации города."Украинские боевики нанесли удар по городу Пологи и системы HIMARS. По предварительной информации, повреждены частные домовладения... ранения получил один житель города. Стоит отметить, что обстрел произошел в большой православный праздник. Били американскими системами, цели для которых ВСУ согласует с кураторами из США. В результате дом получил значительные повреждения, погибли домашние животные, хозяин дома получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь", - сказал представитель администрации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_80248bf748cd8734e5d603bbc99b3f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, рсзо himars, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS

В администрации Пологов сообщили, что украинские войска обстреляли город из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 апр - РИА Новости. Украинские боевики в Вербное воскресенье обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи в Запорожской области, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил журналистам представитель администрации города.
"Украинские боевики нанесли удар по городу Пологи и системы HIMARS. По предварительной информации, повреждены частные домовладения... ранения получил один житель города. Стоит отметить, что обстрел произошел в большой православный праздник. Били американскими системами, цели для которых ВСУ согласует с кураторами из США. В результате дом получил значительные повреждения, погибли домашние животные, хозяин дома получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь", - сказал представитель администрации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРСЗО HIMARSВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала