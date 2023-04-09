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ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.04.2023
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS
Украинские боевики в Вербное воскресенье обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи в Запорожской области, по предварительным данным, пострадал один человек,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T19:27
2023-04-09T19:27
2023-04-09T19:27
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 апр - РИА Новости. Украинские боевики в Вербное воскресенье обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи в Запорожской области, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил журналистам представитель администрации города."Украинские боевики нанесли удар по городу Пологи и системы HIMARS. По предварительной информации, повреждены частные домовладения... ранения получил один житель города. Стоит отметить, что обстрел произошел в большой православный праздник. Били американскими системами, цели для которых ВСУ согласует с кураторами из США. В результате дом получил значительные повреждения, погибли домашние животные, хозяин дома получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь", - сказал представитель администрации.
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в мире, запорожская область, рсзо himars, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS
В администрации Пологов сообщили, что украинские войска обстреляли город из РСЗО HIMARS