https://ria.ru/20230409/pologi-1864096403.html

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.04.2023

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS

Украинские боевики в Вербное воскресенье обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи в Запорожской области, по предварительным данным, пострадал один человек,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T19:27

2023-04-09T19:27

2023-04-09T19:27

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 апр - РИА Новости. Украинские боевики в Вербное воскресенье обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи в Запорожской области, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил журналистам представитель администрации города."Украинские боевики нанесли удар по городу Пологи и системы HIMARS. По предварительной информации, повреждены частные домовладения... ранения получил один житель города. Стоит отметить, что обстрел произошел в большой православный праздник. Били американскими системами, цели для которых ВСУ согласует с кураторами из США. В результате дом получил значительные повреждения, погибли домашние животные, хозяин дома получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь", - сказал представитель администрации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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